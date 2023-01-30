https://sputnikarabic.ae/20230130/أمير-عبد-اللهيان-يدعو-إسماعيل-هنية-لزيارة-إيران-ويؤكد-دعم-بلاده-للمقاومة-1072884179.html

أمير عبد اللهيان يدعو إسماعيل هنية لزيارة إيران ويؤكد دعم بلاده للمقاومة

أمير عبد اللهيان يدعو إسماعيل هنية لزيارة إيران ويؤكد دعم بلاده للمقاومة

أكدت الخارجية الإيرانية دعمها وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومقاومته. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T15:04+0000

2023-01-30T15:04+0000

2023-01-30T15:04+0000

العالم

أخبار العالم العربي

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072225940_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7b83cc1e23804d1c3cf19f6fc162c911.jpg

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، أكد فيه "عن قناعته وإيمانه أن الشعب الفلسطيني سوف يحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وأرض فلسطين التاريخية بكاملها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد بيان لحركة حماس بأن عبد اللهيان دعوة رسمية لرئيس الحركة لزيارة إيران "في الوقت الذي يراه مناسبًا".ونقل البيان أن عبد اللهيان "عبر عن تضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين".ومن جانبه عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره للاتصال وللموقف الذي عبر عنه وزير خارجية إيران.وأكد هنيه "التمسك بالمقاومة واستمرارها خيارًا استراتيجيًّا حتى تحرير أرضنا كاملة".وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية حالة من الغليان بعد اغتيال إسرائيل نشطاء فلسطينيين، ومقتل عدد من الإسرائيليين في المقابل في هجومين بالقدس.ويوم الجمعة الماضي، قتل 7 إسرائيليين، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.وجاء الهجومان، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.والسبت، اتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، إجراءات غير مسبوقة شملت توسيع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين بما في ذلك حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات، تمهيدا لطردهم.

https://sputnikarabic.ae/20230130/السيسي-يدعو-إلى-التهدئة-الفورية-للأوضاع-في-فلسطين-1072877052.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إيران