https://sputnikarabic.ae/20230130/أوروبا-تعلن-عن-مؤشرات-خطيرة-بسبب-الحبوب-الأوكرانية-الرخيصة-1072889591.html

أوروبا تعلن عن مؤشرات خطيرة بسبب الحبوب الأوكرانية الرخيصة

أوروبا تعلن عن مؤشرات خطيرة بسبب الحبوب الأوكرانية الرخيصة

أعلنت الدول الأوروبية في تقرير مشترك، عن مؤشرات خطيرة بسبب ارتفاع واردات المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا بشكل حاد واستمرارها في النمو، الأمر الذي يخلق... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T17:38+0000

2023-01-30T17:38+0000

2023-01-30T17:38+0000

الإتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104300/09/1043000911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_face14e8cd14067b35c1c1c6b137c9ee.jpg

وجاء في التقرير: "في الوقت الحالي، هناك دلائل على أن المنتجات الأوكرانية تتسبب في صعوبات خطيرة لمنتجي الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي".وأشار التقرير إلى إن المزارعين الأوروبيين عانوا بالفعل من ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود والطاقة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إنهم يعرضون دفع تعويضات للمزارعين المتضررين، بالإضافة إلى إغلاق طرق إمداد الحبوب من أوكرانيا".ويؤكد التقرير في الوقت نفسه، على ضرورة مساعدة أوكرانيا بطرق لا تسبب مشاكل للقطاع الزراعي، على سبيل المثال، من خلال إنشاء ممرات نقل جديدة، حيث طالبت بولندا في وقت سابق بفرض رسوم على المنتجات الزراعية الأوكرانية.يذكر أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو 2022، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربيةوتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-شحن-172-مليون-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-منذ-اتفاقية-إسطنبول-1072274911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الإتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا