https://sputnikarabic.ae/20230130/إسبانيا-تجلي-200-شخص-من-مخيم-للمهاجرين-بعد-اشتعال-النيران-فيه-1072878615.html
إسبانيا تجلي 200 شخص من مخيم للمهاجرين بعد اشتعال النيران فيه
إسبانيا تجلي 200 شخص من مخيم للمهاجرين بعد اشتعال النيران فيه
أجلت السلطات الإسبانية نحو 200 شخص، اليوم الإثنين، بعد اندلاع حريق، في مخيم يضم المئات من العمال المهاجرين بالقرب من الأراضي الزراعية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T12:59+0000
2023-01-30T12:59+0000
2023-01-30T12:59+0000
حكومة إسبانيا
مخيم
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واندلعت النيران في نفس اليوم الذي أمر فيه مجلس مدينة نيجار بإزالة المخيم، بحسب "الأسوشيتدبرس".وقد نقل السكان الذين تم إجلاؤهم عبر حافلة إلى مستودع قريب، حيث استقبلهم العاملون في الصليب الأحمر. لم يتضح كيف اندلع الحريق.يعمل معظم سكان مخيم الوليلي وهم رجال مهاجرون من دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا والمغرب، في العديد من الأراضي الزراعية بالمنطقة.وتعد السياحة والزراعة مصدرا رئيسيا للدخل في المنطقة المعروفة بمدافئها البلاستيكية البيضاء الكبيرة.ورد في أمر محكمة بهدم المخيم أن المباني هناك متداعية وبنيت دون رخصة سكن.يتألف المخيم من مئات الأكواخ التي بنيت منذ حوالي 15 عامًا وكانت بمثابة سكن لما يصل إلى 500 عامل مهاجر.
https://sputnikarabic.ae/20220624/مئات-المهاجرين-يقتحمون-السياج-الحدودي-في-مليلية-الإسبانية-1064144578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا, مخيم
إسبانيا تجلي 200 شخص من مخيم للمهاجرين بعد اشتعال النيران فيه
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أجلت السلطات الإسبانية نحو 200 شخص، اليوم الإثنين، بعد اندلاع حريق، في مخيم يضم المئات من العمال المهاجرين بالقرب من الأراضي الزراعية.
واندلعت النيران في نفس اليوم الذي أمر فيه مجلس مدينة نيجار بإزالة المخيم، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وقد نقل السكان الذين تم إجلاؤهم عبر حافلة إلى مستودع قريب، حيث استقبلهم العاملون في الصليب الأحمر. لم يتضح كيف اندلع الحريق.
يعمل معظم سكان مخيم الوليلي وهم رجال مهاجرون
من دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا والمغرب، في العديد من الأراضي الزراعية بالمنطقة.
وتعد السياحة والزراعة مصدرا رئيسيا للدخل في المنطقة المعروفة بمدافئها البلاستيكية البيضاء الكبيرة.
ورد في أمر محكمة بهدم المخيم أن المباني هناك متداعية وبنيت دون رخصة سكن.
يتألف المخيم من مئات الأكواخ التي بنيت منذ حوالي 15 عامًا وكانت بمثابة سكن لما يصل إلى 500 عامل مهاجر.