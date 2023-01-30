https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-المستشار-الألماني-شولتش-على-الجانب-الخطأ-من-التاريخ-1072879509.html

إيران: المستشار الألماني شولتش على الجانب الخطأ من التاريخ

إيران: المستشار الألماني شولتش على الجانب الخطأ من التاريخ

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن إيران، قائلا إنها تثبت بوضوح أنه على الجانب الخطأ من... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T13:22+0000

2023-01-30T13:22+0000

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وقال كنعاني إن التصريحات التي أدلى بها شولتش خلال زيارة له إلى الأرجنتين، "تعكس الطبيعة المنحازة للمواقف التي تتبناها ألمانيا تجاه التطورات الأخيرة في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي المقابل، أوصى كنعاني السلطات الألمانية "بالاهتمام بالجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".وفي تصريحات له في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الأحد، قارن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بين حكم الأرجنتين الديكتاتوري السابق والوضع في إيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسببت أعمال الشغب في الشوارع في اضطرابات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تستدعي-سفير-برلين-في-طهران-بعد-تصريحات-المستشار-الألماني-بشأن-الأوضاع-الداخلية-في-إيران-1070167057.html

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