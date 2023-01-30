https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-المستشار-الألماني-شولتش-على-الجانب-الخطأ-من-التاريخ-1072879509.html
إيران: المستشار الألماني شولتش على الجانب الخطأ من التاريخ
إيران: المستشار الألماني شولتش على الجانب الخطأ من التاريخ
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن إيران، قائلا إنها تثبت بوضوح أنه على الجانب الخطأ من... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:22+0000
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وقال كنعاني إن التصريحات التي أدلى بها شولتش خلال زيارة له إلى الأرجنتين، "تعكس الطبيعة المنحازة للمواقف التي تتبناها ألمانيا تجاه التطورات الأخيرة في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي المقابل، أوصى كنعاني السلطات الألمانية "بالاهتمام بالجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".وفي تصريحات له في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الأحد، قارن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بين حكم الأرجنتين الديكتاتوري السابق والوضع في إيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسببت أعمال الشغب في الشوارع في اضطرابات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تستدعي-سفير-برلين-في-طهران-بعد-تصريحات-المستشار-الألماني-بشأن-الأوضاع-الداخلية-في-إيران-1070167057.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: المستشار الألماني شولتش على الجانب الخطأ من التاريخ
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن إيران، قائلا إنها تثبت بوضوح أنه على الجانب الخطأ من التاريخ.
وقال كنعاني إن التصريحات التي أدلى بها شولتش خلال زيارة له إلى الأرجنتين، "تعكس الطبيعة المنحازة للمواقف التي تتبناها ألمانيا تجاه التطورات الأخيرة في إيران"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
واعتبر ناصر كنعاني أن تصريحات شولتس "يمكن استخدامها للتوازي بين المواقف المتطرفة التي تبناها قادة ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، وتلك الخاصة بالقادة الحاليين في البلاد، الذين يستخدمون حقوق الإنسان كوسيلة لصقل صورتهم".
وفي المقابل، أوصى كنعاني السلطات الألمانية "بالاهتمام بالجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
14 نوفمبر 2022, 16:08 GMT
وفي تصريحات له في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الأحد، قارن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بين حكم الأرجنتين الديكتاتوري السابق والوضع في إيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسببت أعمال الشغب
في الشوارع في اضطرابات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.