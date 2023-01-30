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اتفاق سوري عراقي على نقل البضائع عبر منفذ القائم
اتفاق سوري عراقي على نقل البضائع عبر منفذ القائم
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاقية مع سوريا تسمح بدخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم الحدودي. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:33+0000
2023-01-30T11:33+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل المحافظة بمجلس هيئة المنافذ الحدودية سعاد جاسم زيدان العامري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت المسؤولة العراقية إنه وفقا للاتفاق العراقي السوري، توافق الجانبان على دخول السيارات السورية المخصصة لنقل البضائع من خلال منفذ القائم الحدودي إلى العراق.وأوضحت سعاد العامري أن هذا الأمر سيكون متاحا للسيارات التي "يمتلك سائقها فيزا متعددة".وذكرت العامري أنه سمح أيضا للسيارات العراقية بالدخول إلى الجانب السوري.وأشارت إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-إمدادات-الغاز-من-إيران-لتشغيل-محطات-الكهرباء-وصلت-للصفر-1072840142.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم

اتفاق سوري عراقي على نقل البضائع عبر منفذ القائم

11:33 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / MURAD SEZERمعبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق
معبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / MURAD SEZER
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاقية مع سوريا تسمح بدخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم الحدودي.
جاء هذا في تصريحات لمستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل المحافظة بمجلس هيئة المنافذ الحدودية سعاد جاسم زيدان العامري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 13:40 GMT
وقالت المسؤولة العراقية إنه وفقا للاتفاق العراقي السوري، توافق الجانبان على دخول السيارات السورية المخصصة لنقل البضائع من خلال منفذ القائم الحدودي إلى العراق.
وأوضحت سعاد العامري أن هذا الأمر سيكون متاحا للسيارات التي "يمتلك سائقها فيزا متعددة".
وذكرت العامري أنه سمح أيضا للسيارات العراقية بالدخول إلى الجانب السوري.
وأشارت إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى".
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