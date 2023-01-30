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الاتحاد الأوروبي لا يعلم الجهة التي تقف وراء الهجوم على موقع عسكري في أصفهان
الاتحاد الأوروبي لا يعلم الجهة التي تقف وراء الهجوم على موقع عسكري في أصفهان
أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يعلم ما الجهة التي تقف وراء الهجوم على موقع... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T12:57+0000
2023-01-30T12:57+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال ستانو خلال إفادة إعلامية، تعليقًا على الهجوم: "نحن لا نعلم من يقف وراء الهجوم وما حدث بالضبط، ونتابع ما يستجد من معلومات".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلت، في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230129/التليفزيون-الإيراني-ينشر-فيديو-هجوم-المسيرات-التي-استهدفت-مصنعا-عسكريا-في-أصفهان-1072853280.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لا يعلم الجهة التي تقف وراء الهجوم على موقع عسكري في أصفهان

12:57 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeمناورات "اقتدار 1401" تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022
مناورات اقتدار 1401 تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يعلم ما الجهة التي تقف وراء الهجوم على موقع عسكري في مدينة أصفهان في إيران.
بروكسل - سبوتنيك. وقال ستانو خلال إفادة إعلامية، تعليقًا على الهجوم: "نحن لا نعلم من يقف وراء الهجوم وما حدث بالضبط، ونتابع ما يستجد من معلومات".

وأضاف: "بالنسبة لنا، من المهم للغاية تجنب التصعيد في المنطقة، لذلك ندعو جميع المعنيين إلى تجنب أي عمل قد يؤدي إلى زيادة التوتر".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلت، في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".
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أمس, 21:41 GMT

كما قال مسؤولون أمريكيون إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
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