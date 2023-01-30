https://sputnikarabic.ae/20230130/الاتحاد-الدولي-للصليب-والهلال-الأحمر-العالم-غير-مستعد-لجائحة-المستقبل-1072889461.html
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: العالم غير مستعد لجائحة المستقبل
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: العالم غير مستعد لجائحة المستقبل
قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الإثنين، إن العالم لا يزال غير مستعد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، حتى مع تجربة التعامل مع... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T17:35+0000
2023-01-30T17:35+0000
2023-01-30T17:35+0000
مجتمع
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
منظمة الصحة العالمية
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موسكو- سبوتنيك. وذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير الكوارث العالمية: "على الرغم من أن جائحة كوفيد تظهر للعالم أهمية الاستعداد، فإن الدول ليست مستعدة لمواجهة طوارئ صحية عامة أخرى".في الوقت نفسه، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين إلى أن جائحة الفيروس التاجي يجب أن تكون إشارة إلى المجتمع العالمي للاستعداد للأزمات المقبلة.وقال تشاباجين في بيان: "توصياتنا لقادة العالم تتمحور حول بناء الثقة ومعالجة عدم المساواة والاستفادة من الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية لأداء أعمال منقذة للحياة. قد يكون الوباء القادم قاب قوسين أو أدنى".وفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يحتاج المجتمع العالمي، من أجل الاستعداد للطوارئ الصحية المستقبلية، إلى تعزيز الوقاية والتأهب على المستوى المحلي، وحماية المجتمع من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لحالات الطوارئ الصحية العامة، وجمع البيانات المحلية لاستخدامها أثناء حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230130/الصحة-العالمية-جائحة-كورونا-ما-زالت-تشكل-حالة-طوارئ-دولية-1072871964.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية
العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: العالم غير مستعد لجائحة المستقبل
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قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الإثنين، إن العالم لا يزال غير مستعد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، حتى مع تجربة التعامل مع جائحة "كوفيد 19".
موسكو- سبوتنيك
. وذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير الكوارث العالمية: "على الرغم من أن جائحة كوفيد تظهر للعالم أهمية الاستعداد، فإن الدول ليست مستعدة لمواجهة طوارئ صحية عامة أخرى".
في الوقت نفسه، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين إلى أن جائحة الفيروس التاجي
يجب أن تكون إشارة إلى المجتمع العالمي للاستعداد للأزمات المقبلة.
وقال تشاباجين في بيان: "توصياتنا لقادة العالم تتمحور حول بناء الثقة ومعالجة عدم المساواة والاستفادة من الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية لأداء أعمال منقذة للحياة. قد يكون الوباء القادم قاب قوسين أو أدنى".
وفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يحتاج المجتمع العالمي، من أجل الاستعداد للطوارئ الصحية
المستقبلية، إلى تعزيز الوقاية والتأهب على المستوى المحلي، وحماية المجتمع من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لحالات الطوارئ الصحية العامة، وجمع البيانات المحلية لاستخدامها أثناء حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى.