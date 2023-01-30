https://sputnikarabic.ae/20230130/التونسية-أنس-جابر-تفقد-وصافة-التصنيف-العالمي-للتنس-1072868230.html
التونسية أنس جابر تفقد وصافة التصنيف العالمي للتنس
التونسية أنس جابر تفقد وصافة التصنيف العالمي للتنس
فقدت اللاعبة التونسية، أنس جابر، وصافة التصنيف العالمي للتنس، حيث تراجعت إلى المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:13+0000
2023-01-30T09:13+0000
2023-01-30T09:13+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن جابر تراجعت إلى المركز الثالث بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي اختتمت أمس الأحد على ملاعب ملبورن.يشار إلى أن أنس جابر كانت قد دخلت بطولة أستراليا وهي مصنفة ثانية عالميا إلا أن تصنيفها تأثر بخروجها من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا باللقب.في السياق ذاته، حافظت البولونية إيغا سيفاتيك على الصدارة بينما تراجعت كل من الأمريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولينا غارسيا مرتبة واحدة لتصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، كما قفزت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة بطلة أستراليا، 15 مرتبة لتصبح في المركز العاشر عالميا.يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, أخبار تونس اليوم
التونسية أنس جابر تفقد وصافة التصنيف العالمي للتنس
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فقدت اللاعبة التونسية، أنس جابر، وصافة التصنيف العالمي للتنس، حيث تراجعت إلى المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن جابر تراجعت إلى المركز الثالث بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي اختتمت أمس الأحد على ملاعب ملبورن.
يشار إلى أن أنس جابر كانت قد دخلت بطولة أستراليا وهي مصنفة ثانية عالميا إلا أن تصنيفها تأثر بخروجها من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا باللقب.
في السياق ذاته، حافظت البولونية إيغا سيفاتيك على الصدارة بينما تراجعت كل من الأمريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولينا غارسيا مرتبة واحدة لتصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، كما قفزت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة بطلة أستراليا، 15 مرتبة لتصبح في المركز العاشر عالميا.
يذكر أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعت أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه
"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر.