https://sputnikarabic.ae/20230130/الجيش-الإسرائيلي--المواطن-السوري-الذي-تم-قتله-على-الحدود-لم-يكن-يشكل-خطرا-1072867454.html
الجيش الإسرائيلي: المواطن السوري الذي تم قتله على الحدود لم يكن يشكل خطرا
الجيش الإسرائيلي: المواطن السوري الذي تم قتله على الحدود لم يكن يشكل خطرا
أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المواطن السوري الذي تم قتله أمس على الحدود لم يكن يشكل خطرا أو تهديدا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:46+0000
2023-01-30T08:46+0000
2023-01-30T08:46+0000
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والأحد، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد مسلحين سوريين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.وأضاف في بيان وقتها، أن قوة إسرائيلية هرعت إلى المكان وأطلقت النار على المشتبه بهما فأصابت أحدهما، فيما لاذ الآخر بالقرار إلى داخل الأراضي السورية.واليوم الاثنين، قال الجيش إن قوة عسكرية قدمت العلاج الطبي للمصاب، ولكنه توفي فيما بعد.وأضاف: "من التحقيق الأولي للحادث يتضح أنه وكما يبدو خلفية الحادث ليست تخريبية ويتم التحقيق في ملابساته".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن التحقيق كشف أن المسلحين اللذين عبرا الحدود من سوريا إلى إسرائيل أمس، كانا صيادين ولم يشاركا في أي أعمال تخريبية، أو يشكلا خطرا.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: المواطن السوري الذي تم قتله على الحدود لم يكن يشكل خطرا
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أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المواطن السوري الذي تم قتله أمس على الحدود لم يكن يشكل خطرا أو تهديدا.
والأحد، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد مسلحين سوريين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.
وأضاف في بيان وقتها، أن قوة إسرائيلية
هرعت إلى المكان وأطلقت النار على المشتبه بهما فأصابت أحدهما، فيما لاذ الآخر بالقرار إلى داخل الأراضي السورية.
واليوم الاثنين، قال الجيش إن قوة عسكرية قدمت العلاج الطبي للمصاب، ولكنه توفي فيما بعد.
وأضاف: "من التحقيق الأولي للحادث يتضح أنه وكما يبدو خلفية الحادث ليست تخريبية ويتم التحقيق في ملابساته".
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن التحقيق كشف أن المسلحين اللذين عبرا الحدود من سوريا إلى إسرائيل أمس، كانا صيادين ولم يشاركا في أي أعمال تخريبية، أو يشكلا خطرا.