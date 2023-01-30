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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-حول-البرامج-البيولوجية-الأمريكية-ونشر-فيروس-كورونا-1072878982.html
كيريلوف: الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
كيريلوف: الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:02+0000
2023-01-30T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة، اليوم الاثنين: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".وأضاف: "الأمر الأهم أن الكشف عن حقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة قد أجبر عددًا من الدول على تقييم العواقب المحتملة لعلاقاتها بالولايات المتحدة في مجال الأمن البيولوجي، والنظر مجددا لمدى الحاجة والمنفعة المحققة من هذا التعاون".وفي السياق، قال كيريلوف إن المتخصصين في شركة "إيكو هيلث آليانس" الأمريكية، يبحثون منذ عام 2015، عن سلالات جديدة من فيروسات كورونا وآليات لانتقالها من الحيوانات إلى البشر.وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت، في وقت سابق، عن العمل الذي تم تنفيذه في جامعة بوسطن لتعزيز الخصائص المسببة للأمراض لمسببات إصابة "كوفيد-19"، التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة الأمريكية، وكذلك التورط المحتمل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسايد)، في ظهور فيروس كورونا جديد.
https://sputnikarabic.ae/20221009/هاكرز-نجمع-وثائق-وأدلة-تؤكد-تورط-أمريكا-في-صناعة-فيروس-كورونا-1068792668.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

كيريلوف: الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

13:02 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 30.01.2023)
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السلاح البيولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
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أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة، اليوم الاثنين: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".

وأضاف كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".

وأضاف: "الأمر الأهم أن الكشف عن حقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة قد أجبر عددًا من الدول على تقييم العواقب المحتملة لعلاقاتها بالولايات المتحدة في مجال الأمن البيولوجي، والنظر مجددا لمدى الحاجة والمنفعة المحققة من هذا التعاون".
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وتابع: "نُظمت مظاهرات حاشدة ضد أنشطة المعامل البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في الدول التي كانت ضمن فضاء الاتحاد السوفيتي سابقا. تبنت المنظمات العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي- الآسيوي قرارًا ضد المختبرات البيولوجية التي يمولها البنتاغون، كما بدأ عدد من التحقيقات في الولايات المتحدة نفسها".

وفي السياق، قال كيريلوف إن المتخصصين في شركة "إيكو هيلث آليانس" الأمريكية، يبحثون منذ عام 2015، عن سلالات جديدة من فيروسات كورونا وآليات لانتقالها من الحيوانات إلى البشر.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت، في وقت سابق، عن العمل الذي تم تنفيذه في جامعة بوسطن لتعزيز الخصائص المسببة للأمراض لمسببات إصابة "كوفيد-19"، التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة الأمريكية، وكذلك التورط المحتمل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسايد)، في ظهور فيروس كورونا جديد.
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