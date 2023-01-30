https://sputnikarabic.ae/20230130/السيسي-يدعو-إلى-التهدئة-الفورية-للأوضاع-في-فلسطين-1072877052.html
السيسي يدعو إلى التهدئة الفورية للأوضاع في فلسطين
السيسي يدعو إلى التهدئة الفورية للأوضاع في فلسطين
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل الفوري لتهدئة الأوضاع في فلسطين في ظل التطورات الأخيرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T12:16+0000
2023-01-30T12:16+0000
2023-01-30T12:16+0000
الرئيس المصري
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "الأهرام".وقال السيسي إن: "تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين".وشدد الرئيس المصري على "موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية".وأكد السيسي كذلك على ضرورة أن يكون حل تلك القضية المحورية في المنطقة على نحو يفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ويوم الجمعة الماضي، قتل 7 إسرائيليين، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.وجاء الهجومان، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.والسبت، اتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، إجراءات غير مسبوقة شملت توسيع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين بما في ذلك حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات، تمهيدا لطردهم.
https://sputnikarabic.ae/20230129/السيسي-يزور-أرمينيا-لإجراء-مباحثات-بشأن-مكافحة-الإرهاب-1072836250.html
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الرئيس المصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس المصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
السيسي يدعو إلى التهدئة الفورية للأوضاع في فلسطين
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل الفوري لتهدئة الأوضاع في فلسطين في ظل التطورات الأخيرة.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة
"الأهرام".
وقال السيسي إن: "تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين".
وشدد الرئيس المصري
على "موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية".
وأكد السيسي كذلك على ضرورة أن يكون حل تلك القضية المحورية في المنطقة على نحو يفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية حالة من الغليان بعد اغتيال إسرائيل نشطاء فلسطينيين، ومقتل عدد من الإسرائيليين في المقابل في هجومين بالقدس.
ويوم الجمعة الماضي، قتل 7 إسرائيليين
، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.
وجاء الهجومان، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.
والسبت، اتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، إجراءات غير مسبوقة شملت توسيع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين
بما في ذلك حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات، تمهيدا لطردهم.