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"الصحة العالمية": جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ دولية
"الصحة العالمية": جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ دولية
وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جائحة كورونا بأنها ما زالت تشكل أزمة دولية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:26+0000
2023-01-30T10:26+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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يأتي ذلك بعد مرو 3 سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب العالمي بشأن "كوفيد 19".وقالت منظمة الصحة في بيان: "المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤيد لنصيحة قدمتها اللجنة فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19 المستمرة، ويقرر أن الوضع ما زال يمثل حالة طوارئ صحية مثيرة للقلق الدولي".وكانت متحدثة باسم المنظمة قد ذكرت قبل يومين، أن المنظمة ستعلن الاثنين قرارا بشأن رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها المنظمة، جراء تفشي فيروس كورونا.وقالت إن اجتماعا عقد أخيرا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكورونا عبر الإنترنت، ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلته محادثات.وفي العام الماضي، قال مسؤول كبير في المنظمة إنه لن يتم القضاء على مرض "كوفيد 19" نهائيا، لكن المجتمع لديه فرصة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230129/أمريكا-تحذر-مواطنيها-بعد-تغلب-متغيرات-كورونا-الجديدة-على-الأجسام-المضادة-للفيروس-1072844127.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

"الصحة العالمية": جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ دولية

10:26 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جائحة كورونا بأنها ما زالت تشكل أزمة دولية.
يأتي ذلك بعد مرو 3 سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب العالمي بشأن "كوفيد 19".
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أمس, 15:21 GMT
وقالت منظمة الصحة في بيان: "المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤيد لنصيحة قدمتها اللجنة فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19 المستمرة، ويقرر أن الوضع ما زال يمثل حالة طوارئ صحية مثيرة للقلق الدولي".
وكانت متحدثة باسم المنظمة قد ذكرت قبل يومين، أن المنظمة ستعلن الاثنين قرارا بشأن رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها المنظمة، جراء تفشي فيروس كورونا.
وقالت إن اجتماعا عقد أخيرا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكورونا عبر الإنترنت، ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلته محادثات.
وفي العام الماضي، قال مسؤول كبير في المنظمة إنه لن يتم القضاء على مرض "كوفيد 19" نهائيا، لكن المجتمع لديه فرصة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في 2022.
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