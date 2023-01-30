https://sputnikarabic.ae/20230130/الصين-إذا-كانت-واشنطن-مهتمة-بالشعب-الأوكراني-عليها-وقف-توريد-الأسلحة-1072859404.html

الصين: أمريكا هي "القوة الدافعة" للأزمة الأوكرانية

الصين: أمريكا هي "القوة الدافعة" للأزمة الأوكرانية

أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المبادر الأكبر للأزمة الأوكرانية، مشددةً على أنه إذا كانت واشنطن تهتم حقًا بالشعب... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T08:02+0000

2023-01-30T08:02+0000

2023-01-30T08:25+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المبادر الأكبر في الأزمة الأوكرانية.وأشار نينغ إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا أن تنتهي الأزمة قريبًا، "إذا كانوا مهتمين حقًا بأمن الشعب الأوكراني، فعليهم التوقف عن إرسال الأسلحة إلى هناك والاستفادة من الحرب".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.وأضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها "للتخلص منها" إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيئ" بالنسبة للمتورطين.

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https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" 2023-01-30T08:02+0000 true PT1M23S

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