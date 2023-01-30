https://sputnikarabic.ae/20230130/الصين-تدعو-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-إلى-عدم-تكرار-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1072881772.html
الصين تدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إلى عدم تكرار زيارة بيلوسي إلى تايوان
الصين تدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إلى عدم تكرار زيارة بيلوسي إلى تايوان
أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:25+0000
2023-01-30T14:25+0000
2023-01-30T14:25+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأفادت وكالة أنباء "بانشبول"، يوم الإثنين الماضي، نقلا عن مسؤول مشارك في الأمر، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، يعتزم زيارة تايوان خلال الربيع المقبل.وأوضحت الوكالة أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط للرحلة، وسط إعطاء الجمهوريين الأولوية لمواجهة الصين.وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-يعتزم-زيارة-تايوان-1072616099.html
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إلى عدم تكرار زيارة بيلوسي إلى تايوان
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أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.
يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة
"شينخوا" الصينية.
وأفادت وكالة أنباء "بانشبول"، يوم الإثنين الماضي، نقلا عن مسؤول مشارك في الأمر، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، يعتزم زيارة تايوان خلال الربيع المقبل.
وأوضحت الوكالة أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط للرحلة، وسط إعطاء الجمهوريين الأولوية لمواجهة الصين.
وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.
وأطلقت الصين
تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.