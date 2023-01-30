https://sputnikarabic.ae/20230130/الصين-تعلن-اقتراب-موجة-كورونا-الحالية-من-نهايتها-في-البلاد-1072856591.html
الصين تعلن اقتراب موجة كورونا الحالية من نهايتها في البلاد
الصين تعلن اقتراب موجة كورونا الحالية من نهايتها في البلاد
أعلن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في العدد الأخير من مجلته الأسبوعية الأكاديمية، أن الجولة الحالية من وباء "كوفيد-19" في البر الرئيسي... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T06:53+0000
2023-01-30T06:53+0000
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ونقل موقع "globaltimes" الصيني عن مركز السيطرة على الأمراض تحليلا أوليا للبيانات الوطنية حول تشخيص وعلاج ومراقبة عدوى "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد في الفترة ما بين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و 23 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث أكد أنه لم يتم تحديد أي سلالات متحولة جديدة حتى الآن.ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت الموجة الأخيرة من وباء "كوفيد-19" ذروتها في أواخر ديسمبر 2022 ثم حافظت على معدل انخفاض موحد تقريبا في جميع المقاطعات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.ووصل عدد حالات الإصابة المبلغ عنها من جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى عند 29.2% في 25 ديسمبر 2022، وبلغ عدد حالات الإصابة الخطيرة في المستشفيات ذروته عند 127.594 حالة في 5 يناير، واستمر منذ ذلك الحين في الانخفاض، حيث وصل إلى 35.694 حالة اعتبارا من 23 يناير.يذكر أن الصين سجلت، يوم 22 يناير ما يقرب من 13 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد-19" في أسبوع واحد، في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات الصحية أن نحو 80% من السكان أصيبوا بالفعل بالفيروس، لذا من غير المرجح حدوث موجة ثانية في المستقبل القريب.وبلغت البلاد سابقا عن ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر و12 يناير بعد النهاية المفاجئة لسياسة "صفر كوفيد"، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطالب-أمريكا-بمشاركة-معلومات-عن-كورونا-بعد-انتشار-متحور-جديد-من-أوميكرون-لديها-1072085953.html
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أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا
أخبار العالم الآن, الصين, فيروس كورونا
الصين تعلن اقتراب موجة كورونا الحالية من نهايتها في البلاد
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أعلن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في العدد الأخير من مجلته الأسبوعية الأكاديمية، أن الجولة الحالية من وباء "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني تقترب من نهايتها.
ونقل موقع
"globaltimes" الصيني عن مركز السيطرة على الأمراض تحليلا أوليا للبيانات الوطنية حول تشخيص وعلاج ومراقبة عدوى "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد في الفترة ما بين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و 23 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث أكد أنه لم يتم تحديد أي سلالات متحولة جديدة حتى الآن.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت الموجة الأخيرة من وباء "كوفيد-19" ذروتها في أواخر ديسمبر 2022 ثم حافظت على معدل انخفاض موحد تقريبا في جميع المقاطعات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
ووصل عدد حالات الإصابة المبلغ عنها من جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى عند 29.2% في 25 ديسمبر 2022، وبلغ عدد حالات الإصابة الخطيرة في المستشفيات ذروته عند 127.594 حالة في 5 يناير، واستمر منذ ذلك الحين في الانخفاض، حيث وصل إلى 35.694 حالة اعتبارا من 23 يناير.
يذكر أن الصين سجلت، يوم 22 يناير ما يقرب من 13 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"
في أسبوع واحد، في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات الصحية أن نحو 80% من السكان أصيبوا بالفعل بالفيروس، لذا من غير المرجح حدوث موجة ثانية في المستقبل القريب.
وبلغت البلاد سابقا عن ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر و12 يناير بعد النهاية المفاجئة لسياسة "صفر كوفيد"، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".