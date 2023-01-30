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العراق يشكل لجنة للتنسيق مع ألمانيا بشأن المشاريع المشتركة
العراق يشكل لجنة للتنسيق مع ألمانيا بشأن المشاريع المشتركة
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة للتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشاريع المشتركة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:04+0000
2023-01-30T07:04+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني تلقى رسالة خطية من المستشار الألماني أولاف شولتس، سلّمها لسفير برلين لدى العراق مارتين ييغر.وعبر شولتس في مضمون رسالته عن شكره للّقاء المثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء في 13 يناير/ كانون الثاني.كما أعرب عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، والذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات.ووجه رئيس الوزراء العراقي الشكر للمستشار الألماني على رسالته، مؤكدا جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا.وأعلن السوداني تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-زيارة-وزير-خارجية-السعودية-إلى-بغداد-قريبا-للتباحث-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1072849195.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا

العراق يشكل لجنة للتنسيق مع ألمانيا بشأن المشاريع المشتركة

07:04 GMT 30.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة للتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشاريع المشتركة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن السوداني تلقى رسالة خطية من المستشار الألماني أولاف شولتس، سلّمها لسفير برلين لدى العراق مارتين ييغر.
وعبر شولتس في مضمون رسالته عن شكره للّقاء المثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء في 13 يناير/ كانون الثاني.
كما أعرب عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، والذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات.
ووجه رئيس الوزراء العراقي الشكر للمستشار الألماني على رسالته، مؤكدا جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا.
وأعلن السوداني تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.
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