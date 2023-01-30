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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ألتشيفسك-بلوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1072855535.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف أطلقت صاروخين من منظومة "هيمارس"... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T05:34+0000
2023-01-30T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03.10 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألتشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.كانت صفارات الإنذار قد دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/أوكرانيا-صاروخ-دفاع-جوي-من-طراز-أس-300-يسقط-على-مبنى-سكني-في-خاركوف-1072854959.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

05:34 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 06:01 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف أطلقت صاروخين من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ألتشيفسك في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03.10 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألتشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:16 GMT
كانت صفارات الإنذار قد دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
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