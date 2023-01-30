https://sputnikarabic.ae/20230130/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ألتشيفسك-بلوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1072855535.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف أطلقت صاروخين من منظومة "هيمارس"... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T05:34+0000
2023-01-30T05:34+0000
2023-01-30T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03.10 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألتشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.كانت صفارات الإنذار قد دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/أوكرانيا-صاروخ-دفاع-جوي-من-طراز-أس-300-يسقط-على-مبنى-سكني-في-خاركوف-1072854959.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
05:34 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 06:01 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف أطلقت صاروخين من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ألتشيفسك في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
في الساعة 03.10 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألتشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
كانت صفارات الإنذار قد دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.