https://sputnikarabic.ae/20230130/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ألتشيفسك-بلوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1072855535.html

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألتشيفسك بلوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف أطلقت صاروخين من منظومة "هيمارس"... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T05:34+0000

2023-01-30T05:34+0000

2023-01-30T06:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03.10 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألتشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.كانت صفارات الإنذار قد دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20230130/أوكرانيا-صاروخ-دفاع-جوي-من-طراز-أس-300-يسقط-على-مبنى-سكني-في-خاركوف-1072854959.html

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