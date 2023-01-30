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الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون ضمن إطار "أوبك+"
https://sputnikarabic.ae/20230130/الكرملين-بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-ولي-العهد-السعودي-تعزيز-التعاون-ضمن-إطار-أوبك-1072883954.html
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون ضمن إطار "أوبك+"
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون ضمن إطار "أوبك+"
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، التعاون المشترك في إطار منظمة "أوبك+"، لضمان... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T15:02+0000
2023-01-30T15:26+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك تعزيز التعاون في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية".وثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير في 17 كانون الثاني/ يناير، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا.وقالت المنظمة في تقرير نشرته: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا".
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روسيا

الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون ضمن إطار "أوبك+"

15:02 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة "G20"
قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة G20 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، التعاون المشترك في إطار منظمة "أوبك+"، لضمان استقرار سوق النفط العالمية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك تعزيز التعاون في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية".
وثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير في 17 كانون الثاني/ يناير، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا".
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