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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-ذاتية-الحركة-غفوزديكا-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1072875309.html
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي دمر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون عيار"120ملم"، تابعة للقوات الأوكرانية... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:31+0000
2023-01-30T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونوّه المصدر أنه بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون، قامت المدفعية الروسية، أمس الأحد، بتدميرمدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا".وأشار إلى أنه في قرية بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مدافع هاون عيار "120ملم".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون

11:31 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovوحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال التدريبات التكتيكية في بريموري
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي دمر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون عيار"120ملم"، تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون.
ونوّه المصدر أنه بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون، قامت المدفعية الروسية، أمس الأحد، بتدميرمدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا".
وأشار إلى أنه في قرية بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مدافع هاون عيار "120ملم".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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