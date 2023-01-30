https://sputnikarabic.ae/20230130/المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-ذاتية-الحركة-غفوزديكا-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1072875309.html
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي دمر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون عيار"120ملم"، تابعة للقوات الأوكرانية... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:31+0000
2023-01-30T11:31+0000
2023-01-30T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونوّه المصدر أنه بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون، قامت المدفعية الروسية، أمس الأحد، بتدميرمدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا".وأشار إلى أنه في قرية بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مدافع هاون عيار "120ملم".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
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أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي دمر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون عيار"120ملم"، تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون.
ونوّه المصدر أنه بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون، قامت المدفعية الروسية، أمس الأحد، بتدميرمدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا".
وأشار إلى أنه في قرية بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مدافع هاون عيار "120ملم".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.