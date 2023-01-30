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https://sputnikarabic.ae/20230130/انتبه-مشروبات-محبوبة-تزيد-من-خطر-تساقط-شعرك--1072876305.html
انتبه... مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط شعرك
انتبه... مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط شعرك
أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا الصينية، أن هناك مشروبات محددة تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:54+0000
2023-01-30T11:54+0000
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وشملت الدراسة نحو ألف رجل صيني، سئلوا عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم، حسبما أورد موقع "فيت فور فان" الألماني المعني بالصحة واللياقة.وكشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يوميا مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المئة لتساقط الشعر.ويؤثر السكر في فروة الرأس، وتكون النتيجة شعرا باهتا أو رقيقا أو هشا، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر، فكن حريصا ألا يصبح تناول مشروب سكرية عادة يومية.
https://sputnikarabic.ae/20220616/أمريكا-تجيز-أول-دواء-لعلاج-تساقط-الشعر-الناتج-عن-الثعلبة-1063740854.html
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الصحة, منوعات, الصين
الصحة, منوعات, الصين

انتبه... مشروبات محبوبة تزيد من خطر تساقط شعرك

11:54 GMT 30.01.2023
© Fotolia / Petrikالصلع
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / Petrik
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أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا الصينية، أن هناك مشروبات محددة تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال.
وشملت الدراسة نحو ألف رجل صيني، سئلوا عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم، حسبما أورد موقع "فيت فور فان" الألماني المعني بالصحة واللياقة.
وكشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يوميا مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
مجتمع
أمريكا تجيز أول دواء لعلاج تساقط الشعر الناتج عن "الثعلبة"‏
16 يونيو 2022, 18:39 GMT
كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المئة لتساقط الشعر.
ويؤثر السكر في فروة الرأس، وتكون النتيجة شعرا باهتا أو رقيقا أو هشا، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر، فكن حريصا ألا يصبح تناول مشروب سكرية عادة يومية.
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