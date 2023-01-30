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https://sputnikarabic.ae/20230130/انهيار-جبلي-بالسعودية-كاد-يقتل-سائقين-في-اللحظات-الأخيرة-1072869801.html
انهيار جبلي بالسعودية كاد يقتل سائقين في اللحظات الأخيرة
انهيار جبلي بالسعودية كاد يقتل سائقين في اللحظات الأخيرة
انتشر على مواقع التواصل في السعودية، فيديو لانهيار صخري في الجبل الأسود بمحافظة الريث بمنطقة جازان جنوبي المملكة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهرت المشاهد وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور مركبتين بثوان قليلة، في حين توقفت حركة السير على طول الطريق نتيجة الانهيار.
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

انهيار جبلي بالسعودية كاد يقتل سائقين في اللحظات الأخيرة

09:40 GMT 30.01.2023
© Photoجبل طويق
جبل طويق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Photo
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انتشر على مواقع التواصل في السعودية، فيديو لانهيار صخري في الجبل الأسود بمحافظة الريث بمنطقة جازان جنوبي المملكة.
وأظهرت المشاهد وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور مركبتين بثوان قليلة، في حين توقفت حركة السير على طول الطريق نتيجة الانهيار.
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