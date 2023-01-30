https://sputnikarabic.ae/20230130/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-توقف-5-سفن-محملة-بوقود-مهرب-إلى-الخليج-وتعتقل-33-شخصا-1072886335.html

بحرية الحرس الثوري الإيراني توقف 5 سفن محملة بوقود مهرب إلى الخليج وتعتقل 33 شخصا

بحرية الحرس الثوري الإيراني توقف 5 سفن محملة بوقود مهرب إلى الخليج وتعتقل 33 شخصا

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "توقيف 5 سفن على متنها 400 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج". 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T16:09+0000

2023-01-30T16:09+0000

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وقال قائد المنطقة الرابعة في بحرية الحرس الثوري الإيراني، إنه "تم توقيف 5 سفن تحمل حوالي 400 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج من خلال المراقبة الدقيقة والتدابير الأمنية والاستخباراتية"، مؤكدا "اعتقال 33 شخصا وتسليمهم للجهات المختصة مع ضبط السفن".وكانت إيران أعلنت في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.يذكر أنه في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد، وتم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى الخليج.

إيران

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