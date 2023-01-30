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بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة
بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:50+0000
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وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي
أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة

09:50 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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