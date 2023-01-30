https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-يجري-مباحثات-موسعة-مع-سامح-شكري-في-القاهرة-1072870412.html
بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة
بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:50+0000
2023-01-30T09:50+0000
2023-01-30T09:50+0000
أخبار مصر الآن
وزير الخارجية الأمريكي
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وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي
أخبار مصر الآن, وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط
والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.