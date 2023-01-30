https://sputnikarabic.ae/20230130/بوغدانوف-يؤكد-استعداد-موسكو-للمساعدة-في-تطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1072893953.html

بوغدانوف يؤكد استعداد موسكو للمساعدة في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

بوغدانوف يؤكد استعداد موسكو للمساعدة في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الإثنين، في لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوزان استعداد موسكو للمساعدة في تطبيع العلاقات بين دمشق... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T19:31+0000

2023-01-30T19:31+0000

2023-01-30T19:31+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ميخائيل بوغدانوف

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أثناء النظر في مهام التطوير التدريجي لحوار دمشق مع البيئة الإقليمية كعنصر مهم في تسوية شاملة طويلة الأجل في سوريا ، أكد الجانب الروسي من جديد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك لصالح تطبيع العلاقات السورية التركية، على مبادئ الاحترام غير المشروط لوحدة وسلامة أراضي وسيادة المنطقة الإدارية الخاصة".وأشارت الخارجية الروسية على أنه "خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها مع التأكيد على مهام تعزيز التسوية الشاملة في سوريا والتأكيد على الدور الريادي لصيغة أستانا وأهميتها، تم التأكيد على تكثيف العمل البناء للجنة الدستورية السورية".وشددت الخارجية الروسية أيضا على "القضايا الموضوعية لزيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية السورية، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11عامًا.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.

https://sputnikarabic.ae/20230112/جاويش-أوغلو-اللقاء-بين-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-قد-يعقد-أوائل-فبراير-المقبل-1072200806.html

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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم