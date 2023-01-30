https://sputnikarabic.ae/20230130/بولندا-تكشف-عن-شرط-لإرسال-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072872828.html

بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا لا يمكنها نقل طائراتها المقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق مع "الناتو". 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T10:42+0000

2023-01-30T10:42+0000

2023-01-30T10:42+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg

وجاءت تصريحات مورافيتسكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا مستعدة لنقل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، أنه مع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.وأوضح أنه "يمكن إرسال مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" أو مقاتلات سوفيتية التصميم من المخزونات القديمة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".

https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-بولندا-أرسلت-سرا-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-على-شكل-قطع-غيار-1072739378.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم