https://sputnikarabic.ae/20230130/بولندا-تكشف-عن-شرط-لإرسال-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072872828.html
بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا لا يمكنها نقل طائراتها المقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق مع "الناتو". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:42+0000
2023-01-30T10:42+0000
2023-01-30T10:42+0000
العالم
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وجاءت تصريحات مورافيتسكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا مستعدة لنقل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، أنه مع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.وأوضح أنه "يمكن إرسال مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" أو مقاتلات سوفيتية التصميم من المخزونات القديمة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-بولندا-أرسلت-سرا-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-على-شكل-قطع-غيار-1072739378.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
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صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا لا يمكنها نقل طائراتها المقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق مع "الناتو".
وجاءت تصريحات مورافيتسكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا مستعدة لنقل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، أنه مع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وأوضح أنه "يمكن إرسال مقاتلات أمريكية
من طراز "إف-16" أو مقاتلات سوفيتية التصميم من المخزونات القديمة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".