عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تضليل-إعلامي-تقرير-يتساءل-هل-الشعب-الأمريكي-جاهز-لحرب-نووية؟-1072856708.html
"تضليل إعلامي"... تقرير يتساءل: هل الشعب الأمريكي جاهز لحرب نووية؟
"تضليل إعلامي"... تقرير يتساءل: هل الشعب الأمريكي جاهز لحرب نووية؟
أشار تقرير إعلامي إلى أن واشنطن تضلل الشعب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا وتقود البلاد بخطوات ثابتة نحو حرب عالمية ثالثة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:01+0000
2023-01-30T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102634/55/1026345519_0:152:1500:996_1920x0_80_0_0_9970f0ba3d9f1911c340fdcd15f42b79.jpg
ووفقا لمقال نشر في صحيفة "The American Conservative"، لمؤلفه رود دريهر، فإن الشعب الأمريكي لا يشك حتى في نوع "الدوامة" التي تنجذب لها القيادة.ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي متورط جزئيا بالفعل في الحرب ضد روسيا، حيث يزود كييف بمزيد من الأسلحة الحديثة.وأشار المنشور إلى أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون إقناع الشعب الأمريكي من أجل مصالحهم الخاصة، بالمخاطرة بحرب نووية مع روسيا فوق بلد يبعد آلاف الأميال عن الولايات المتحدة".وقارن الكاتب تصرفات واشنطن في أوكرانيا بغزو الجيش الأمريكي لفيتنام، واصفا سياسة الولايات المتحدة في تلك المناطق بالتهور التام.تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط. وعلى خلفية هذه العملية تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ الأسلحة لنظام كييف، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض. وصرحت موسكو مرارا بأن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-غير-مجهزة-بسبيكة-دروع-سرية-1072762809.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102634/55/1026345519_0:12:1500:1137_1920x0_80_0_0_d9e8a5d51729b38114e446d625558f5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

"تضليل إعلامي"... تقرير يتساءل: هل الشعب الأمريكي جاهز لحرب نووية؟

07:01 GMT 30.01.2023
© flickr.com / all_usernames_are_takenتجربة نووية
تجربة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© flickr.com / all_usernames_are_taken
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى أن واشنطن تضلل الشعب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا وتقود البلاد بخطوات ثابتة نحو حرب عالمية ثالثة.
ووفقا لمقال نشر في صحيفة "The American Conservative"، لمؤلفه رود دريهر، فإن الشعب الأمريكي لا يشك حتى في نوع "الدوامة" التي تنجذب لها القيادة.

ويتساءل دريهر، قائلا: "إنهم جاهلون لأن الإعلام الغربي لا يغطي سوى موقف واحد من الصراع. ماذا سيقول الأمريكيون عندما يستيقظون يوما ما ويرون أن جيشهم قد عبر الحدود إلى أوكرانيا ويقاتل الجنود الروس؟ هل الشعب الأمريكي مستعد لذلك؟ تبادل نووي مع روسيا من أجل توسيع حدود الإمبراطورية الأمريكية إلى حدود روسيا؟".

ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي متورط جزئيا بالفعل في الحرب ضد روسيا، حيث يزود كييف بمزيد من الأسلحة الحديثة.
وأشار المنشور إلى أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون إقناع الشعب الأمريكي من أجل مصالحهم الخاصة، بالمخاطرة بحرب نووية مع روسيا فوق بلد يبعد آلاف الأميال عن الولايات المتحدة".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية
27 يناير, 04:52 GMT
وقارن الكاتب تصرفات واشنطن في أوكرانيا بغزو الجيش الأمريكي لفيتنام، واصفا سياسة الولايات المتحدة في تلك المناطق بالتهور التام.
وخلص إلى أن "أوكرانيا هي فيتنام الثانية، ولكن هذه المرة مع خطر نشوب صراع عسكري مباشر مع قوة نووية عظمى".
تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط. وعلى خلفية هذه العملية تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ الأسلحة لنظام كييف، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض. وصرحت موسكو مرارا بأن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала