https://sputnikarabic.ae/20230130/تقرير-الولايات-المتحدة--قلقة-على-الوضع-العسكري-لبريطانيا-ولم-تعد-تعتبرها-قوة-عالمية-1072871566.html

تقرير: الولايات المتحدة قلقة على الوضع العسكري لبريطانيا ولم تعد تعتبرها "قوة عالمية"

تقرير: الولايات المتحدة قلقة على الوضع العسكري لبريطانيا ولم تعد تعتبرها "قوة عالمية"

كشفت مصادر دفاعية أن جنرالا أمريكيا كبيرا أبلغ وزير الدفاع البريطاني بن والاس سرا بأن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T10:22+0000

2023-01-30T10:22+0000

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رصد عسكري

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بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" اليوم (الاثنين)، تحدث الجنرال الأمريكي الكبير مؤخرا مع بن والاس وأبلغه أنهم يقدرون في واشنطن أن الجيش البريطاني، الذي كان يُعتبر أحد أقوى الجيوش في العالم، لم يعد قادرا على الدفاع عن بريطانيا وحلفائها.ويقول الأمريكيون إن الافتقار إلى الخبرة والقدرة القتالية للجيش البريطاني، إلى جانب التخفيضات المستمرة في ميزانيته على مر السنين، أدى إلى تراجع مستواه بشكل كبير، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عكسه بشكل أسرع مما كان مخططا في أعقاب العملية العسكرية الروسية.وقال أحد المصادر الدفاعية "خلاصة القول ... إنه (الجيش البريطاني) يمثل خدمة كاملة غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لعقد من الزمن".ويحذر الأمريكيون من حجم التحدي الذي يواجهه الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية والمتمثل في:وبحسب التقرير، كانت هناك خطط في بريطانيا لتجديد قوة الجيش وحالته قبل العملية العسكرية الروسية، لكن بداية العملية في الشرق عطل خطط العديد من القادة.وأعلنت القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في فبراير/ شباط من العام الماضي.على سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة أنه من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع الفرنسية بنحو 40% في الأعوام 2024-2030. كما أعلنت ألمانيا، بقيادة المستشار أولاف شولتس، عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث خصصت ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض العسكرية.حتى اليابان، الدولة التي اتسمت لعقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسياسة أمنية "سلمية"، أعلنت عن إصلاح شامل للجيش بزيادة أكثر من 50% في ميزانيات الدفاع، فيما عُرِّف بـ "تغيير جذري في السياسة".لفترات طويلة في التاريخ، كانت بريطانيا تعتبر قوة عسكرية، لكن على مدى العقود الماضية، توقفت عن القلق بشأن الأمن، وخضعت لسلسلة من القضايا السياسية الأخرى.استخدم الجنرال الأمريكي مصطلحا لتصنيف قوة الجيوش، مع اعتبار المستوى الأول قوة عالية المستوى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وهي المكانة التي تسعى المملكة المتحدة أيضا إلى الاحتفاظ بها.فيما يصف المستوى الثاني قوة متوسطة ذات قدرة قتالية أقل مثل ألمانيا أو إيطاليا.تزايدت أزمة الدفاع في بريطانيا بعد التخفيضات المتكررة في حجم الخدمات المسلحة الثلاث منذ نهاية الحرب الباردة من قبل حكومات المحافظين والتحالفات العمالية المتعاقبة لتوفير المال لأولويات وقت السلم.بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى إمداد كييف بالكثير من مخزونات الجيش المتبقية من الأسلحة والذخيرة لمساعدة الجيش الأوكراني زادت الضغط أكثر.تلعب المملكة المتحدة دورا رئيسيا في دعم كييف حيث أصبح رئيس الوزراء أول زعيم يعد بإرسال دبابات غربية.

https://sputnikarabic.ae/20230110/بوادر-أزمة-كبيرة-في-الجيش-البريطاني-بسبب-الإمداد-المستمر-لنظام-كييف-بالأسلحة-1072115982.html

https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الأركان-البريطاني-يحذر-من-نقص-كبير-بمخزون-جيش-بلاده-ومعدات-مضى-عليها-عقود-1071205361.html

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