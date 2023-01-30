https://sputnikarabic.ae/20230130/تقرير-فرنسا-خسرت-440-مليون-دولار-لرفضها-تسليم-سفنتي-ميسترال-إلى-روسيا-1072888930.html
تقرير: فرنسا خسرت 440 مليون دولار لرفضها تسليم سفنتي "ميسترال" إلى روسيا
تقرير: فرنسا خسرت 440 مليون دولار لرفضها تسليم سفنتي "ميسترال" إلى روسيا
ذكر تقرير محكمة الحسابات في فرنسا، أن باريس خسرت أكثر من 400 مليون يورو (440 مليون دولار) بسبب رفضها بيع حاملتي هليكوبتر من طراز "ميسترال" لروسيا في عام 2015. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T17:03+0000
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موسكو- سبوتنيك. ألغي العقد بين روسيا وفرنسا في عام 2015، عندما كانت السفن جاهزة تقريبا. اشترت مصر السفينتين في وقت لاحق من ذلك العام.ونقلت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن التقرير: "مع الأخذ في الاعتبار نتائج المحادثات مع روسيا، وعملية الدفع المرفوضة، والتعويضات، والتعديلات الإنشائية والتحويلات إلى مصر، كلفت العملية برمتها فرنسا 409 ملايين يورو".كان ينبغي على فرنسا أن تدفع لروسيا نحو 950 مليون يورو كتعويض، وهو المبلغ الذي دفعته مصر لشراء السفنتين. كان من المخطط أن تصل النفقات النهائية لباريس إلى 200-250 مليون يورو، ومع ذلك، تبين أن التكاليف الحقيقية أكبر بمرتين.وقعت روسيا وفرنسا العقد بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في عام 2011. وألغي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو في ضوء إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230111/10-دول-تمتلك-حاملات-المروحيات-بينها-مصر-1072146995.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تقرير: فرنسا خسرت 440 مليون دولار لرفضها تسليم سفنتي "ميسترال" إلى روسيا
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ذكر تقرير محكمة الحسابات في فرنسا، أن باريس خسرت أكثر من 400 مليون يورو (440 مليون دولار) بسبب رفضها بيع حاملتي هليكوبتر من طراز "ميسترال" لروسيا في عام 2015.
موسكو- سبوتنيك
. ألغي العقد بين روسيا وفرنسا في عام 2015، عندما كانت السفن جاهزة تقريبا. اشترت مصر السفينتين في وقت لاحق من ذلك العام.
ونقلت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن التقرير: "مع الأخذ في الاعتبار نتائج المحادثات مع روسيا، وعملية الدفع المرفوضة، والتعويضات، والتعديلات الإنشائية والتحويلات إلى مصر، كلفت العملية برمتها فرنسا 409 ملايين يورو".
كان ينبغي على فرنسا أن تدفع لروسيا نحو 950 مليون يورو كتعويض، وهو المبلغ الذي دفعته مصر لشراء السفنتين
. كان من المخطط أن تصل النفقات النهائية لباريس إلى 200-250 مليون يورو، ومع ذلك، تبين أن التكاليف الحقيقية أكبر بمرتين.
وقعت روسيا وفرنسا العقد بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في عام 2011. وألغي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو في ضوء إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.