https://sputnikarabic.ae/20230130/جفاف-غير-مسبوق-يهدد-22-مليونا-في-القرن-الأفريقي-ويُتوقع-استمراره-في-الأشهر-المقبلة-1072881380.html
جفاف غير مسبوق يهدد الملايين بالمجاعة في القرن الأفريقي ويتوقع استمراره
جفاف غير مسبوق يهدد الملايين بالمجاعة في القرن الأفريقي ويتوقع استمراره
تهدّد المجاعة حوالى 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال، بسبب جفاف غير مسبوق منذ نهاية العام 2020، ويُتوقع استمراره في الأشهر المقبلة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:00+0000
2023-01-30T14:00+0000
2023-01-30T14:04+0000
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وتضاعف عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الأفريقي تقريبا منذ بداية العام 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة، حسب آخر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي نُشر في 23 كانون الثاني/يناير.وتسبّبت ندرة الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية العام 2020 بموجة الجفاف الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عامًا على الأقل.ويعاني 5,6 مليون شخص حاليا من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في الصومال، و12 مليون في إثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، وفقًا للأمم المتحدة.واضطر أكثر من 1,7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثا عن الماء والطعام.
https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاعات-قياسية-جديدة-في-حرارة-القطبين-وصدمة-البوزون-دبليو-وانتشار-جفاف-الأنهار---1071669081.html
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منوعات, الصحة, الصومال, أخبار إثيوبيا
منوعات, الصحة, الصومال, أخبار إثيوبيا
جفاف غير مسبوق يهدد الملايين بالمجاعة في القرن الأفريقي ويتوقع استمراره
14:00 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
تهدّد المجاعة حوالى 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال، بسبب جفاف غير مسبوق منذ نهاية العام 2020، ويُتوقع استمراره في الأشهر المقبلة.
وتضاعف عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الأفريقي تقريبا منذ بداية العام 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة، حسب آخر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي
نُشر في 23 كانون الثاني/يناير.
27 ديسمبر 2022, 16:25 GMT
وتسبّبت ندرة الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية العام 2020 بموجة الجفاف الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عامًا على الأقل.
ويعاني 5,6 مليون شخص حاليا من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في الصومال، و12 مليون في إثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، وفقًا للأمم المتحدة.
واضطر أكثر من 1,7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثا عن الماء والطعام.