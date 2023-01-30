https://sputnikarabic.ae/20230130/خبراء-يتوقعون-تأخير-توريد-دبابات-إم-1-أبرامز-الأمريكية-إلى-أوكرانيا--1072867647.html

خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا

خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس السابق لقسم المعاهدات الدولية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مخاطر فقدان أمريكا لدباباتها في ساحة المعركة الأوكرانية، ستجبرها على تأخير... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T08:58+0000

2023-01-30T08:58+0000

2023-01-30T08:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأشار الخبير العسكري إلى أن "أمريكا خائفة من مخاطر السمعة إذا احترقت دباباتها تحت الكاميرات في أوكرانيا، وهذا الأمر لن يكون جيدا بالنسبة لهم فيما يتعلق ببيع المعدات العسكرية".وبيّن الخبير أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا قد يتأخر حتى منصف العام المقبل، وأن نقل الدبابات "إم 1 أبرامز" قد يعوقه أيضا عدم وجود قاعدة صيانه لها في أوكرانيا.وقد أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم، أنها ستنقل دبابات طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه أيضا، أعلنت أمريكا إرسال مجموعة من دبابات "أبرامز" الحديثة من إنتاجها الخاص، ولكن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، كما أوضح البيت الابيض.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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