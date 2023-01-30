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موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/خبراء-يتوقعون-تأخير-توريد-دبابات-إم-1-أبرامز-الأمريكية-إلى-أوكرانيا--1072867647.html
خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا
خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس السابق لقسم المعاهدات الدولية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مخاطر فقدان أمريكا لدباباتها في ساحة المعركة الأوكرانية، ستجبرها على تأخير... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:58+0000
2023-01-30T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار الخبير العسكري إلى أن "أمريكا خائفة من مخاطر السمعة إذا احترقت دباباتها تحت الكاميرات في أوكرانيا، وهذا الأمر لن يكون جيدا بالنسبة لهم فيما يتعلق ببيع المعدات العسكرية".وبيّن الخبير أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا قد يتأخر حتى منصف العام المقبل، وأن نقل الدبابات "إم 1 أبرامز" قد يعوقه أيضا عدم وجود قاعدة صيانه لها في أوكرانيا.وقد أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم، أنها ستنقل دبابات طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه أيضا، أعلنت أمريكا إرسال مجموعة من دبابات "أبرامز" الحديثة من إنتاجها الخاص، ولكن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، كما أوضح البيت الابيض.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230129/فولودين-الولايات-المتحدة-تشارك-مباشرة-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-من-خلال-توريد-الأسلحة-1072831388.html
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا

08:58 GMT 30.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesدبابات إم1 إيه2 أبرامز
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلن الرئيس السابق لقسم المعاهدات الدولية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مخاطر فقدان أمريكا لدباباتها في ساحة المعركة الأوكرانية، ستجبرها على تأخير التسليم المعلن لدبابات "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا.
وأشار الخبير العسكري إلى أن "أمريكا خائفة من مخاطر السمعة إذا احترقت دباباتها تحت الكاميرات في أوكرانيا، وهذا الأمر لن يكون جيدا بالنسبة لهم فيما يتعلق ببيع المعدات العسكرية".
وبيّن الخبير أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا قد يتأخر حتى منصف العام المقبل، وأن نقل الدبابات "إم 1 أبرامز" قد يعوقه أيضا عدم وجود قاعدة صيانه لها في أوكرانيا.
وقد أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم، أنها ستنقل دبابات طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وفي السياق نفسه أيضا، أعلنت أمريكا إرسال مجموعة من دبابات "أبرامز" الحديثة من إنتاجها الخاص، ولكن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، كما أوضح البيت الابيض.
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة
أمس, 07:55 GMT
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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