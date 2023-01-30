عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/دبلوماسي-أمريكي-الغرب-قد-يلزم-كييف-بعدم-استخدام-الأسلحة-المزودة-في-ضرب-الأراضي-الروسية-1072886052.html
دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية
دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية
يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، أن يلزم الغرب فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:14+0000
2023-01-30T16:14+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735289_0:102:3333:1977_1920x0_80_0_0_a98042164f04c1c5cf33e1b388955ab5.jpg
وكتب السفير السابق في صحيفة فورين "أفيرز": "مقابل الحصول على هذه الأسلحة، يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة قانونا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230130/خبراء-يتوقعون-تأخير-توريد-دبابات-إم-1-أبرامز-الأمريكية-إلى-أوكرانيا--1072867647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11192af3fbd4c11fd805e2a7c8607153.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية

16:14 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، أن يلزم الغرب فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية مقابل الحصول عليها.
وكتب السفير السابق في صحيفة فورين "أفيرز": "مقابل الحصول على هذه الأسلحة، يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة قانونا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا
08:58 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала