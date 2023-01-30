https://sputnikarabic.ae/20230130/دبلوماسي-أمريكي-الغرب-قد-يلزم-كييف-بعدم-استخدام-الأسلحة-المزودة-في-ضرب-الأراضي-الروسية-1072886052.html
دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية
دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية
يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، أن يلزم الغرب فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:14+0000
2023-01-30T16:14+0000
2023-01-30T16:14+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب السفير السابق في صحيفة فورين "أفيرز": "مقابل الحصول على هذه الأسلحة، يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة قانونا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230130/خبراء-يتوقعون-تأخير-توريد-دبابات-إم-1-أبرامز-الأمريكية-إلى-أوكرانيا--1072867647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استخدام الأسلحة المزودة في ضرب الأراضي الروسية
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يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، أن يلزم الغرب فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية مقابل الحصول عليها.
وكتب السفير السابق في صحيفة فورين "أفيرز": "مقابل الحصول على هذه الأسلحة، يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة قانونا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة
وحسب، وإنما أيضا في التدريبات العسكرية في إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.