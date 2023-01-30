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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-مؤتمر-ميونخ-للأمن-ينتقد-المستشار-الألماني-أغضب-واشنطن-بشدة-1072875903.html
رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ينتقد المستشار الألماني: أغضب واشنطن بشدة
رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ينتقد المستشار الألماني: أغضب واشنطن بشدة
قال رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هيوسغن، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، أغضب الولايات المتحدة بسلوكه في مسألة توريد دبابات قتالية لأوكرانيا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:36+0000
2023-01-30T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف هيوسغن في تصريحات صحفية، أن حكومة الولايات المتحدة كانت تتوقع من ألمانيا أن تضطلع بدور ريادي في توريد دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا، لكن شولتس لم يقبل ذلك، متابعا "المؤكد أن المستشار لم يكوِّن صداقات في واشنطن".وأعرب هيويسغن عن تفهمه لاستياء الجانب الأمريكي من الأمر، قائلا إن ألمانيا التي تعد أقوى دولة اقتصادية في أوروبا، لا تضطلع بدور ريادي، في هذا الشأن، ولا تزال تتصرف بأقل من إمكانياتها والتوقعات المنتظرة منها.وتعتزم الحكومة الألمانية توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا وستسمح أيضا للحلفاء بالقيام بذلك.ويستنكر منتقدون أخذ هذا القرار بعد تردد شديد.
https://sputnikarabic.ae/20230126/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيواجه-كابوسا-لوجستيا-بسبب-دبابات-ليوبارد-2-1072726364.html
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العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ينتقد المستشار الألماني: أغضب واشنطن بشدة

11:36 GMT 30.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هيوسغن، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، أغضب الولايات المتحدة بسلوكه في مسألة توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.
وأضاف هيوسغن في تصريحات صحفية، أن حكومة الولايات المتحدة كانت تتوقع من ألمانيا أن تضطلع بدور ريادي في توريد دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا، لكن شولتس لم يقبل ذلك، متابعا "المؤكد أن المستشار لم يكوِّن صداقات في واشنطن".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
إعلام: الجيش الأوكراني سيواجه "كابوسا لوجستيا" بسبب دبابات "ليوبارد 2"
26 يناير, 08:22 GMT

وقال هيويسغن: "واشنطن سلمت 10 أضعاف الأسلحة التي سلمتها ألمانيا إلى كييف. لا أعرف أين سنكون نحن الأوروبيون في دعم أوكرانيا بدون الأمريكيين، أو أين سيكون الروس الآن".

وأعرب هيويسغن عن تفهمه لاستياء الجانب الأمريكي من الأمر، قائلا إن ألمانيا التي تعد أقوى دولة اقتصادية في أوروبا، لا تضطلع بدور ريادي، في هذا الشأن، ولا تزال تتصرف بأقل من إمكانياتها والتوقعات المنتظرة منها.
وتعتزم الحكومة الألمانية توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا وستسمح أيضا للحلفاء بالقيام بذلك.
ويستنكر منتقدون أخذ هذا القرار بعد تردد شديد.
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