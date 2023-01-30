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لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-وزراء-هولندا-يبحث-في-اتصال-هاتفي-مع-بايدن-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1072897416.html
رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا
رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا
قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T22:41+0000
2023-01-30T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حكومة هولندا
العالم
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. وكتب روته على "تويتر"، يوم الاثنين، "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
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حكومة هولندا, العالم, أخبار أوكرانيا
حكومة هولندا, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا

22:41 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 22:51 GMT 30.01.2023)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
 رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها.
باريس - سبوتنيك. وكتب روته على "تويتر"، يوم الاثنين، "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:09 GMT
وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.
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