https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-وزراء-هولندا-يبحث-في-اتصال-هاتفي-مع-بايدن-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1072897416.html
رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا
رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا
قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T22:41+0000
2023-01-30T22:41+0000
2023-01-30T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حكومة هولندا
العالم
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. وكتب روته على "تويتر"، يوم الاثنين، "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة هولندا, العالم, أخبار أوكرانيا
حكومة هولندا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا
22:41 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 22:51 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها.
باريس - سبوتنيك. وكتب روته على "تويتر"، يوم الاثنين، "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن
، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".
وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.