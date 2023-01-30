https://sputnikarabic.ae/20230130/رسالة-خطية-من-الرئيس-تبون-إلى-الملك-سلمان-والخارجية-الجزائرية-تكشف-فحواها-1072888282.html
رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الملك سلمان.. والخارجية الجزائرية تكشف فحواها
رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الملك سلمان.. والخارجية الجزائرية تكشف فحواها
أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد فيها مواصلة الجهود المشتركة للدفاع عن قضايا الأمة العربية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:44+0000
2023-01-30T16:44+0000
2023-01-30T16:44+0000
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وحمل الرسالة إلى العاهل السعودي، السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الجزائري، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بحسب موقع "الجزائر الآن".وأوضح البيان أن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.ولفتت إلى أن نائب وزير الخارجية، السعودي، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، استلم الرسالة اليوم الإثنين لدى استقباله السفير نور الدين بالرياض.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يستقبل-وزير-الداخلية-السعودي-1071622013.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, السعودية
رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الملك سلمان.. والخارجية الجزائرية تكشف فحواها
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أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد فيها مواصلة الجهود المشتركة للدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وحمل الرسالة إلى العاهل السعودي، السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الجزائري، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بحسب موقع "الجزائر الآن
".
وأوضح البيان أن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.
26 ديسمبر 2022, 13:25 GMT
ولفتت إلى أن نائب وزير الخارجية، السعودي، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، استلم الرسالة اليوم الإثنين لدى استقباله السفير نور الدين بالرياض.