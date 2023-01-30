https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-في-لقاء-مع-السفيرة-الأمريكية-يوضح-لها-أن-مسار-واشنطن-يأتي-بنتائج-عكسية-1072881573.html
ريابكوف في لقاء مع السفيرة الأمريكية يوضح لها أن مسار واشنطن يأتي بنتائج عكسية
ريابكوف في لقاء مع السفيرة الأمريكية يوضح لها أن مسار واشنطن يأتي بنتائج عكسية
أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، بأن مسار المواجهة الحالي لواشنطن يأتي بنتائج عكسية،... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:09+0000
2023-01-30T14:09+0000
2023-01-30T14:09+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان حول لقاء ريابكوف وتريسي، اليوم الإثنين، قدمت خلاله السفيرة الأمريكية نسخا من أوراق اعتمادها إلى الجانب الروسي: خلال الحديث حول بعض قضايا العلاقات الثنائية، والتي تفاقمت مؤخرا بشكل حاد، بسبب واشنطن، تم الإيضاح لرئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، بأن مسار المواجهة الحالي للولايات المتحدة، المحفوف بالعواقب السلبية الخطيرة، يأتي بنتائج عكسية".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تتوقع من السفيرة أنها ستلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة وستلتزم بصرامة بالقوانين الروسية وستلتزم بقواعد وأعراف روسيا.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفيرة الأمريكية الجديدة ستقوم بتسليم أوارق اعتمادها له في مطلع هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-سنواجه-الولايات-المتحدة-بكل-الوسائل-لمنعها-من-هزيمة-روسيا-1072856877.html
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روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
ريابكوف في لقاء مع السفيرة الأمريكية يوضح لها أن مسار واشنطن يأتي بنتائج عكسية
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أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، بأن مسار المواجهة الحالي لواشنطن يأتي بنتائج عكسية، وأشار إلى أن الجانب الروسي يتوقع عدم تدخل السفير الروسي في الشؤون الداخلية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية
في بيان حول لقاء ريابكوف وتريسي، اليوم الإثنين، قدمت خلاله السفيرة الأمريكية نسخا من أوراق اعتمادها إلى الجانب الروسي: خلال الحديث حول بعض قضايا العلاقات الثنائية، والتي تفاقمت مؤخرا بشكل حاد، بسبب واشنطن، تم الإيضاح لرئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، بأن مسار المواجهة الحالي للولايات المتحدة، المحفوف بالعواقب السلبية الخطيرة، يأتي بنتائج عكسية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، بأن موسكو تتوقع من السفيرة أنها ستلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة وستلتزم بصرامة بالقوانين الروسية وستلتزم بقواعد وأعراف روسيا.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفيرة الأمريكية الجديدة ستقوم بتسليم أوارق اعتمادها له في مطلع هذا الأسبوع.