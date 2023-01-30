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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-يقول-إن-الولايات-المتحدة-المستفيد-الرئيسي-من-الأزمة-الأوكرانية-1072854700.html
ريابكوف يقول إن الولايات المتحدة "المستفيد الرئيسي" من الأزمة الأوكرانية
ريابكوف يقول إن الولايات المتحدة "المستفيد الرئيسي" من الأزمة الأوكرانية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T02:50+0000
2023-01-30T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي ريابكوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها "للتخلص منها" إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيء" بالنسبة للمتورطين.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.يوم الأربعاء، التزمت ألمانيا بإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد أن تم دفعها مرارا وتكرارا للقيام بذلك من قبل بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سيرغي ريابكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي ريابكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ريابكوف يقول إن الولايات المتحدة "المستفيد الرئيسي" من الأزمة الأوكرانية

02:50 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.
وأضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".

وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها "للتخلص منها" إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.
وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيء" بالنسبة للمتورطين.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.
يوم الأربعاء، التزمت ألمانيا بإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد أن تم دفعها مرارا وتكرارا للقيام بذلك من قبل بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
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