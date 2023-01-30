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https://sputnikarabic.ae/20230130/رينو-تخفض-حصتها-في-نيسان-من-43-إلى-15-1072857748.html
"رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%
"رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%
تعتزم شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات خفض حصتها في شريكتها "نيسان" كجزء من اتفاق لإعادة التوازن للتحالف الصلب بين الشركتين، حسبما ذكرت الشركة اليابانية،... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:41+0000
2023-01-30T07:43+0000
صناعة السيارات
شركة نيسان
اقتصاد
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وقالت شركة "نيسان" في بيانها إن "رينو" ستخفض حصتها من 43.4 في المائة إلى 15 في المائة، وهي نفس حصة "نيسان" في نظيرتها الفرنسية، كجزء من اتفاق واسع يعيد تشكيل العلاقات بين الشركتين.يأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات ومن المتوقع أن يتم توقيعه في أعقاب موافقة مجلسي الإدارة من الجانبين، بحسب "فرانس برس".وقالت "نيسان" أيضا إنها سوف تستثمر في شركة "أمبير" للسيارات الكهربائية التابعة لنيسان على الرغم من أن حجم الحصة لم يعلن بعد.وذكرت الشركة اليابانية أن الاتفاق الجديد سوف "يعزز علاقات التحالف ويعظم توليد القيمة لكل حملة الأسهم".وبدأ التحالف الدولي للسيارات في عام 1999 عندما أنقذت رينو، نيسان من الإفلاس.وانضمت شركة "ميتسوبيشي" لهما في عام 2016 عندما حصلت "نيسان" على حصة بنسبة 34 في المائة في منافستها اليابانية المتعثرة.
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صناعة السيارات, شركة نيسان, اقتصاد
صناعة السيارات, شركة نيسان, اقتصاد

"رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%

07:41 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيارة موديل "رينو كادجار" (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل رينو كادجار (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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تعتزم شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات خفض حصتها في شريكتها "نيسان" كجزء من اتفاق لإعادة التوازن للتحالف الصلب بين الشركتين، حسبما ذكرت الشركة اليابانية، اليوم الاثنين.
وقالت شركة "نيسان" في بيانها إن "رينو" ستخفض حصتها من 43.4 في المائة إلى 15 في المائة، وهي نفس حصة "نيسان" في نظيرتها الفرنسية، كجزء من اتفاق واسع يعيد تشكيل العلاقات بين الشركتين.
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يأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات ومن المتوقع أن يتم توقيعه في أعقاب موافقة مجلسي الإدارة من الجانبين، بحسب "فرانس برس".
وقالت "نيسان" أيضا إنها سوف تستثمر في شركة "أمبير" للسيارات الكهربائية التابعة لنيسان على الرغم من أن حجم الحصة لم يعلن بعد.
وذكرت الشركة اليابانية أن الاتفاق الجديد سوف "يعزز علاقات التحالف ويعظم توليد القيمة لكل حملة الأسهم".
وبدأ التحالف الدولي للسيارات في عام 1999 عندما أنقذت رينو، نيسان من الإفلاس.
وانضمت شركة "ميتسوبيشي" لهما في عام 2016 عندما حصلت "نيسان" على حصة بنسبة 34 في المائة في منافستها اليابانية المتعثرة.
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