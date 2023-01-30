عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-جنوب-مقاطعة-شينجيانغ-بالصين-1072854268.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T01:00+0000
2023-01-30T01:00+0000
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104176/44/1041764490_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_01956d997e46790d4ae65bebf79f7f45.jpg
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلو متر.ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20221022/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-مقاطعة-سيشوان-جنوب-غربي-الصين-1069337528.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104176/44/1041764490_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_53509a11f0667731e3bfc63535d3724d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم
الصين, العالم

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين

01:00 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / Stringerصورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
صورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / Stringer
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).
وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلو متر.
ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
22 أكتوبر 2022, 06:57 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:50 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала