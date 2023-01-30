https://sputnikarabic.ae/20230130/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-جنوب-مقاطعة-شينجيانغ-بالصين-1072854268.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T01:00+0000
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الصين
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وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلو متر.ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20221022/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-مقاطعة-سيشوان-جنوب-غربي-الصين-1069337528.html
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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين.
وبحسب المركز
الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).
ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.
22 أكتوبر 2022, 06:57 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.