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https://sputnikarabic.ae/20230130/سقوط-حافلة-تقل-فريق-كرة-قدم-برازيلي-ومقتل-4-أشخاص-فيديو-1072882856.html
سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم برازيلي ومقتل 4 أشخاص... فيديو
سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم برازيلي ومقتل 4 أشخاص... فيديو
أبلغت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط حافة من أعلى الجسر كانت تقل فريق كرة قدم، وقد لقي 4 أشخاص مصرعهم بما في ذلك السائق. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:50+0000
2023-01-30T14:50+0000
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وأكدت شرطة الطرق أنه كان هناك 33 راكبا، بما في ذلك السائق، 4 منهم من اللجنة الفنية للفريق، و28 لاعب، كانو عائدين إلى مدينة دوكي دي كاكسياس في ريو دي جانيرو، حسب موقع " bnn".وأشارت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة 4 أشخاص بما فيهم السائق، وأن رجال الإطفاء لاتزال في مكان الحادث لإنقاذ الضحايا.وذكرت شرطة الطرق أنه تم نقل 23 شخصا إلى مشفى محلي في المدينة و5 آخرين إلى مشفى بعيد، وحتى الآن لا توجد تفاصيل عن صحة الناجيين.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم برازيلي ومقتل 4 أشخاص... فيديو

14:50 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / Carl De Souzaأحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022
أحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / Carl De Souza
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أبلغت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط حافة من أعلى الجسر كانت تقل فريق كرة قدم، وقد لقي 4 أشخاص مصرعهم بما في ذلك السائق.
وأكدت شرطة الطرق أنه كان هناك 33 راكبا، بما في ذلك السائق، 4 منهم من اللجنة الفنية للفريق، و28 لاعب، كانو عائدين إلى مدينة دوكي دي كاكسياس في ريو دي جانيرو، حسب موقع " bnn".
وأشارت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة 4 أشخاص بما فيهم السائق، وأن رجال الإطفاء لاتزال في مكان الحادث لإنقاذ الضحايا.
وذكرت شرطة الطرق أنه تم نقل 23 شخصا إلى مشفى محلي في المدينة و5 آخرين إلى مشفى بعيد، وحتى الآن لا توجد تفاصيل عن صحة الناجيين.
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