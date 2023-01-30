سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم برازيلي ومقتل 4 أشخاص... فيديو
© AFP 2023 / Carl De Souzaأحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022
© AFP 2023 / Carl De Souza
أبلغت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط حافة من أعلى الجسر كانت تقل فريق كرة قدم، وقد لقي 4 أشخاص مصرعهم بما في ذلك السائق.
وأكدت شرطة الطرق أنه كان هناك 33 راكبا، بما في ذلك السائق، 4 منهم من اللجنة الفنية للفريق، و28 لاعب، كانو عائدين إلى مدينة دوكي دي كاكسياس في ريو دي جانيرو، حسب موقع " bnn".
WATCH: #BNNBrazil Reports.— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 30, 2023
A bus fell from a bridge on the BR-116 highway, at km 792, in Zona da Mata, Minas Gerais, early this Monday.
Three teenagers and one adult died and 29 others were injured. #Accident #Brazil #MinasGerais #ZonadaMata #Futebol #DuquedeCaxias pic.twitter.com/bD0GNkJKsN
وأشارت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة 4 أشخاص بما فيهم السائق، وأن رجال الإطفاء لاتزال في مكان الحادث لإنقاذ الضحايا.
وذكرت شرطة الطرق أنه تم نقل 23 شخصا إلى مشفى محلي في المدينة و5 آخرين إلى مشفى بعيد، وحتى الآن لا توجد تفاصيل عن صحة الناجيين.