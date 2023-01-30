https://sputnikarabic.ae/20230130/سكان-الكويت-يسجلون-في-2022-أعلى-إنفاق-في-تاريخهم-بأكثر-من-137-مليار-دولار-1072891982.html
سكان الكويت يسجلون في 2022 أعلى إنفاق في تاريخهم بأكثر من 137 مليار دولار
سكان الكويت يسجلون في 2022 أعلى إنفاق في تاريخهم بأكثر من 137 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية كويتية عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان الكويت خلال عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T18:43+0000
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وأظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لسكان البلاد، خلال عام 2022، ليسجل 41.9 مليار دينار (137.26 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.وأوضح المركزي الكويتي بأن "الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت سجل خلال عام 2022 قفزة كبيرة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 41.9 مليار دينار خلال العام كاملا، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلال عام 2021".وأشار البنك إلى أنه مقارنة بإنفاق عام 2019، (أي ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا)، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة 80.6% وبقيمة 18.7 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.2 مليار دينار.ولفتت بيانات المركزي الكويتي إلى أن هذا الإنفاق القياسي لسكان الكويت يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار كورونا، وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الوحدة-الاقتصادية-الاستشارية-هل-تنجح-في-زيادة-الاستثمارات-الأجنبية-في-الكويت؟-1067112459.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
سكان الكويت يسجلون في 2022 أعلى إنفاق في تاريخهم بأكثر من 137 مليار دولار
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كشفت بيانات رسمية كويتية عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان الكويت خلال عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لسكان البلاد، خلال عام 2022، ليسجل 41.9 مليار دينار (137.26 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الأنباء
" الكويتية.
وأوضح المركزي الكويتي بأن "الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت سجل خلال عام 2022 قفزة كبيرة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 41.9 مليار دينار خلال العام كاملا، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلال عام 2021".
وأشار البنك إلى أنه مقارنة بإنفاق عام 2019، (أي ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا)، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة 80.6% وبقيمة 18.7 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.2 مليار دينار.
ولفتت بيانات المركزي الكويتي إلى أن هذا الإنفاق القياسي
لسكان الكويت يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار كورونا، وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر.