شركة تعلن عن شوكولاتة "بأرجل الحشرات المقرمشة" وتسبب جدلا... صور
© Photo / unsplash/Tanya Shulga🇺🇦شوكولاتة مقطعة على شكل مكعبات
© Photo / unsplash/Tanya Shulga🇺🇦
نشرت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الشهيرة حول العالم، والتي تنتشر منتجاتها في بعض الدول العربية، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين.
وشاركت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة الصورة على صحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة عددا كبيرا من الانتقادات.
وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، فيما أكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي.
#rittersport— Mike Sauerbrey (@Saui1976) January 25, 2023
Ihr seit ganz schö flink 🤣🤪 pic.twitter.com/VAkKbf09hk
وبدوره، ربط موقع "لابشا" بين هذا الإعلان وبعض الأنباء التي تحدثت عنها وكالات في أوروبا التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ بتوسيع استخدام الحشرات في الطعام. كاستخدام الدودة الصفراء والجراد إضافة صرصور البراوني وديدان الجاموس".
#RitterSport has published their new "protein" cricket crunchy taste. This product is not acceptable and offering of such product is offensive. The owners of RS should eat an insects and feed their children with them. And stop offering this shit to humanshttps://t.co/17hF2JAW1p pic.twitter.com/KzTxeYhAP2— 𝐖𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@Weichensteller1) January 30, 2023
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.
ونوهت المصادر إلى أن الشركة "Ritter Sport" كانت قد نشرت في وقت سابق الكثير من المنشورات حول إصدارات مزيفة مثل الشوكولاتة بالخردل أو بمخلل الخيار أو البيرة.
ولاحظ بعض المتابعين المنشور الطريف وحثوا الآخرين على عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد.