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https://sputnikarabic.ae/20230130/شركة-تعلن-عن-شوكولاتة-بأرجل-الحشرات-المقرمشة-وتسبب-جدلا-صور-1072881920.html
شركة تعلن عن شوكولاتة "بأرجل الحشرات المقرمشة" وتسبب جدلا... صور
شركة تعلن عن شوكولاتة "بأرجل الحشرات المقرمشة" وتسبب جدلا... صور
نشرت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الشهيرة حول العالم، والتي تنتشر منتجاتها في بعض الدول العربية، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:37+0000
2023-01-30T14:37+0000
مجتمع
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وشاركت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة الصورة على صحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة عددا كبيرا من الانتقادات.وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، فيما أكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي.وبدوره، ربط موقع "لابشا" بين هذا الإعلان وبعض الأنباء التي تحدثت عنها وكالات في أوروبا التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ بتوسيع استخدام الحشرات في الطعام. كاستخدام الدودة الصفراء والجراد إضافة صرصور البراوني وديدان الجاموس".وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.ونوهت المصادر إلى أن الشركة "Ritter Sport" كانت قد نشرت في وقت سابق الكثير من المنشورات حول إصدارات مزيفة مثل الشوكولاتة بالخردل أو بمخلل الخيار أو البيرة.ولاحظ بعض المتابعين المنشور الطريف وحثوا الآخرين على عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد.
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منوعات
منوعات

شركة تعلن عن شوكولاتة "بأرجل الحشرات المقرمشة" وتسبب جدلا... صور

14:37 GMT 30.01.2023
© Photo / unsplash/Tanya Shulga🇺🇦شوكولاتة مقطعة على شكل مكعبات
شوكولاتة مقطعة على شكل مكعبات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Photo / unsplash/Tanya Shulga🇺🇦
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نشرت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الشهيرة حول العالم، والتي تنتشر منتجاتها في بعض الدول العربية، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين.
وشاركت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة الصورة على صحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة عددا كبيرا من الانتقادات.
وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، فيما أكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي.
وبدوره، ربط موقع "لابشا" بين هذا الإعلان وبعض الأنباء التي تحدثت عنها وكالات في أوروبا التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ بتوسيع استخدام الحشرات في الطعام. كاستخدام الدودة الصفراء والجراد إضافة صرصور البراوني وديدان الجاموس".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.
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ونوهت المصادر إلى أن الشركة "Ritter Sport" كانت قد نشرت في وقت سابق الكثير من المنشورات حول إصدارات مزيفة مثل الشوكولاتة بالخردل أو بمخلل الخيار أو البيرة.
ولاحظ بعض المتابعين المنشور الطريف وحثوا الآخرين على عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد.
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