عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/شولتس-يرفض-إرسال-طائرات-مقاتلة-أو-قوت-برية-إلى-أوكرانيا-ويحذر-من-المزايدة-1072887751.html
شولتس يرفض إرسال طائرات مقاتلة أو قوت برية إلى أوكرانيا.. ويحذر من "المزايدة"
شولتس يرفض إرسال طائرات مقاتلة أو قوت برية إلى أوكرانيا.. ويحذر من "المزايدة"
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من "حرب مزايدة" بين الحلفاء الغربيين بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث استبعد بشدة إرسال طائرات مقاتلة وقوات برية إلى... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:42+0000
2023-01-30T16:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072511820_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67a36bc3d42ef83bc87b346925b9bb60.jpg
وفي مقابلة مع صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية، قال شولتس إنه "لا أحد يسأل حتى" عن إرسال طائرات مقاتلة، في رد على تكهنات تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.وأردف: "حقيقة أننا اتخذنا للتو قرارا (بشأن إرسال الدبابات) وأن النقاش التالي بدأ بالفعل في ألمانيا، وهذا يبدو تافها، ويقوض ثقة الناس في قرارات الحكومة. لا يسعني إلا أن أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة على أنظمة الأسلحة".جاء حديث شولتس بعد أيام فقط من إعلانه أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2"، والسماح للدول الأوروبية الأخرى بإرسال مخزوناتها من هذا الطراز الألماني الصنع إلى كييف.بعد ذلك بوقت قصير، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم عدد من دبابات "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا، في خطوة أدانتها روسيا، ويراها مراقبون تطيل أمد القتال وتعطل جهود السلام.دعا أندري ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني والسفير السابق في برلين، إلى إنشاء "تحالف نفاث مقاتل" يمكن أن يزود أوكرانيا بطائرات "إف 16" و"إف 35" وطائرات "يوروفايتر" و"تورنادو" و"جريبن" الفرنسية والسويدية.وذهب يوم السبت إلى أبعد من ذلك، حيث حث الجيش الألماني على منح أوكرانيا إحدى غواصات "إتش دي دبليو كلاس 212 إيه" الألمانية. لكن ميلنيك ليس وحده، حيث تناقش بعض دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.ومع ذلك، تحذر عواصم أخرى من مثل هذه الخطوة على المدى القصير والمتوسط، نظرا للحاجة إلى التركيز على ضمان التسليم السلس للدبابات.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أحد المصادر المشاركة في هذه النقاشات قوله: "أفهم أن الأوكرانيين يريدون دائما الخطوة التالية، لكن في هذه اللحظة سيكون الأمر صعبا للغاية. الآن نحن متفقون على (ليوبارد)، دعنا نقوم بالأمر وبأسرع وقت ممكن".في مقابلته يوم الأحد، دافع شولتس عن قراره الحفاظ على الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث جرت آخر محادثة هاتفية في بداية ديسمبر/ كانون الأول.وقال: "سأواصل الاتصال ببوتين،لأنه يتعين علينا مواصلة الحديث مع بعضنا البعض. لهجة المحادثات لم تكن فظة، لكن وجهات نظرنا بالطبع مختلفة تماما".وأوضح أن المكالمات الهاتفية غالبا ما كانت تتعلق "بقضايا ملموسة" مثل تبادل الأسرى، وصادرات الحبوب الأوكرانية، ومصير محطات الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/خبراء-يتوقعون-تأخير-توريد-دبابات-إم-1-أبرامز-الأمريكية-إلى-أوكرانيا--1072867647.html
https://sputnikarabic.ae/20230129/شولتس-يقول-إنه-من-الضروري-التحدث-مع-بوتين-والكرملين-يرد-1072836763.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072511820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de87151e8f35f6d8283a89919227588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

شولتس يرفض إرسال طائرات مقاتلة أو قوت برية إلى أوكرانيا.. ويحذر من "المزايدة"

16:42 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / RONNY HARTMANNالمستشار الألماني أولاف شولتز ينحني وهو يمشي أمام دبابة "ليوبارد 2" الألمانية
المستشار الألماني أولاف شولتز ينحني وهو يمشي أمام دبابة ليوبارد 2 الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / RONNY HARTMANN
تابعنا عبرTelegram
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من "حرب مزايدة" بين الحلفاء الغربيين بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث استبعد بشدة إرسال طائرات مقاتلة وقوات برية إلى كييف.
وفي مقابلة مع صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية، قال شولتس إنه "لا أحد يسأل حتى" عن إرسال طائرات مقاتلة، في رد على تكهنات تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.
وأردف: "حقيقة أننا اتخذنا للتو قرارا (بشأن إرسال الدبابات) وأن النقاش التالي بدأ بالفعل في ألمانيا، وهذا يبدو تافها، ويقوض ثقة الناس في قرارات الحكومة. لا يسعني إلا أن أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة على أنظمة الأسلحة".
جاء حديث شولتس بعد أيام فقط من إعلانه أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2"، والسماح للدول الأوروبية الأخرى بإرسال مخزوناتها من هذا الطراز الألماني الصنع إلى كييف.
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء يتوقعون تأخير توريد دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا
08:58 GMT
بعد ذلك بوقت قصير، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم عدد من دبابات "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا، في خطوة أدانتها روسيا، ويراها مراقبون تطيل أمد القتال وتعطل جهود السلام.
دعا أندري ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني والسفير السابق في برلين، إلى إنشاء "تحالف نفاث مقاتل" يمكن أن يزود أوكرانيا بطائرات "إف 16" و"إف 35" وطائرات "يوروفايتر" و"تورنادو" و"جريبن" الفرنسية والسويدية.
وذهب يوم السبت إلى أبعد من ذلك، حيث حث الجيش الألماني على منح أوكرانيا إحدى غواصات "إتش دي دبليو كلاس 212 إيه" الألمانية. لكن ميلنيك ليس وحده، حيث تناقش بعض دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، تحذر عواصم أخرى من مثل هذه الخطوة على المدى القصير والمتوسط، نظرا للحاجة إلى التركيز على ضمان التسليم السلس للدبابات.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أحد المصادر المشاركة في هذه النقاشات قوله: "أفهم أن الأوكرانيين يريدون دائما الخطوة التالية، لكن في هذه اللحظة سيكون الأمر صعبا للغاية. الآن نحن متفقون على (ليوبارد)، دعنا نقوم بالأمر وبأسرع وقت ممكن".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
شولتس يقول إنه من الضروري التحدث مع بوتين والكرملين يرد
أمس, 11:24 GMT
في مقابلته يوم الأحد، دافع شولتس عن قراره الحفاظ على الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث جرت آخر محادثة هاتفية في بداية ديسمبر/ كانون الأول.
وقال: "سأواصل الاتصال ببوتين،لأنه يتعين علينا مواصلة الحديث مع بعضنا البعض. لهجة المحادثات لم تكن فظة، لكن وجهات نظرنا بالطبع مختلفة تماما".
وأوضح أن المكالمات الهاتفية غالبا ما كانت تتعلق "بقضايا ملموسة" مثل تبادل الأسرى، وصادرات الحبوب الأوكرانية، ومصير محطات الطاقة النووية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:09 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала