https://sputnikarabic.ae/20230130/صحيفة-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-بعد-تأييد-فرنسا-وألمانيا-1072885541.html
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بعد تأييد فرنسا وألمانيا
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بعد تأييد فرنسا وألمانيا
كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T15:56+0000
2023-01-30T15:56+0000
2023-01-30T15:56+0000
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل"، مؤكدة أن "الدائرة القانونية في الاتحاد ستقوم بصياغة رأي للدول الأعضاء بشأن شرعية الإجراء في غضون 3 أسابيع".وتعليقًا على مسألة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230124/عبد-اللهيان-تداعيات-السلوك-الأوروبي-الانفعالي-بشأن-الحرس-الثوري-الإيراني-ستكون-مكلفة-لأوروبا-1072640887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الحرس الثوري الإيراني, العالم
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بعد تأييد فرنسا وألمانيا
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كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه يستكشف الخيارات القانونية لهذا التصنيف.
ونقلت صحيفة
"فايننشال تايمز"، عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن "فرنسا وألمانيا دعمتا تصنيف حرس الثورة في الاجتماع الأخير في بروكسل"، مؤكدة أن "الدائرة القانونية في الاتحاد ستقوم بصياغة رأي للدول الأعضاء بشأن شرعية الإجراء في غضون 3 أسابيع".
وتعليقًا على مسألة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ذكر جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، أنه "يمكنك أن تتخيل إيقاف خطة العمل بشكل متزايد، إذا تم ذلك (وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب)، سيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة".
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي
، الأسبوع الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني
من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".