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https://sputnikarabic.ae/20230130/طيران-الإمارات-تعلن-إطلاق-أول-رحلة-تجريبية-بوقود-مستدام-1072881380.html
طيران الإمارات تعلن إطلاق أول رحلة تجريبية بوقود "مستدام"
طيران الإمارات تعلن إطلاق أول رحلة تجريبية بوقود "مستدام"
أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن أول رحلة تجريبية لطائرة بوينغ 777، باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة مئة بالمئة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:27+0000
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وأقلعت الطائرة التي لم يكن على متنها أي مسافرين، الإثنين، في أول رحلة من نوعها باستخدام الوقود المستدام في محركها من مطار دبي الدولي، وحلقت أكثر من ساعة.وقالت الشركة في بيان إن الرحلة أكدت "صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق".وأضاف "إن حصلنا بحلول عام 2030 على 50% من الوقود باستخدام وقود طيران مستدام، فإن هذا سيكون انجازا جيدا للغاية. ولكن هذا سيعتمد على قدرة الشركات على إنتاجه وتوصيله إلى المطارات" مشددا على ضرورة أن يوفره المنتجون "بأسعار معقولة" لأن "التكاليف المرتفعة قد تشكل عائقا أمام شركات الطيران أو الشركات".ويعد قطاع الطيران من بين أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعمل شركات الطيران على تطوير تقنيات جديدة ونظيفة، من بينها تلك التي تخفض استخدام الوقود والانبعاثات.ومن أجل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران بات من الممكن حاليا استخدام وقود الطيران المستدام، والذي يرمز له بـSFA اختصارا.ويمكن استخراج هذا الوقود إما من مخلفات زيوت الطهي القديمة المستخدمة أو عبر تصنيعه من مكونات الفحم والهيدروجين ولكي تكون الانبعاثات محايدة حقا يجب أن تأتي المواد الخام والطاقة من مصادر متجددة.
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منوعات, الصحة, الصومال, أخبار إثيوبيا
منوعات, الصحة, الصومال, أخبار إثيوبيا

طيران الإمارات تعلن إطلاق أول رحلة تجريبية بوقود "مستدام"

14:27 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 14:35 GMT 30.01.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن أول رحلة تجريبية لطائرة بوينغ 777، باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة مئة بالمئة.
وأقلعت الطائرة التي لم يكن على متنها أي مسافرين، الإثنين، في أول رحلة من نوعها باستخدام الوقود المستدام في محركها من مطار دبي الدولي، وحلقت أكثر من ساعة.
وقالت الشركة في بيان إن الرحلة أكدت "صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق".
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وأكد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات لفرانس برس أن هذا "جزء من التزاماتنا تجاه القطاع والمبادرات البيئية".

وأضاف "إن حصلنا بحلول عام 2030 على 50% من الوقود باستخدام وقود طيران مستدام، فإن هذا سيكون انجازا جيدا للغاية. ولكن هذا سيعتمد على قدرة الشركات على إنتاجه وتوصيله إلى المطارات" مشددا على ضرورة أن يوفره المنتجون "بأسعار معقولة" لأن "التكاليف المرتفعة قد تشكل عائقا أمام شركات الطيران أو الشركات".
ويعد قطاع الطيران من بين أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعمل شركات الطيران على تطوير تقنيات جديدة ونظيفة، من بينها تلك التي تخفض استخدام الوقود والانبعاثات.
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ومن أجل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران بات من الممكن حاليا استخدام وقود الطيران المستدام، والذي يرمز له بـSFA اختصارا.
ويمكن استخراج هذا الوقود إما من مخلفات زيوت الطهي القديمة المستخدمة أو عبر تصنيعه من مكونات الفحم والهيدروجين ولكي تكون الانبعاثات محايدة حقا يجب أن تأتي المواد الخام والطاقة من مصادر متجددة.
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