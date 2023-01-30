https://sputnikarabic.ae/20230130/عضو-في-الكونغرس-تصف-فكرة-غزو-أوكرانيا-للقرم-بمساعدة-أمريكا-بـ-الجنون-التام-1072891772.html
عضو في الكونغرس تصف فكرة غزو أوكرانيا للقرم بمساعدة أمريكا بـ" الجنون التام"
عضو في الكونغرس تصف فكرة غزو أوكرانيا للقرم بمساعدة أمريكا بـ" الجنون التام"
وصفت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور غرين، فكرة أن أوكرانيا بحاجة لغزو شبه جزيرة القرم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بـ "الجنون التام". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T18:24+0000
2023-01-30T18:24+0000
2023-01-30T18:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية القرم الروسية
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وكتبت تايلور غرين عبر حسابها في "تويتر": "الجنون التام، الآن يقول دعاة الحرب في الولايات المتحدة إنه من أجل حماية أوكرانيا، يجب على كييف غزو شبه جزيرة القرم واستعادتها من روسيا".وأشارت تايلور غرين إلى أن "كل هذا من خلال القيادة والتمويل والدعم والمعدات العسكرية الأمريكية، وبالطبع الأسلحة".يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت عزمها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم.وقالت مساعدة الناطق باسم الوزارة، صابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إن "شبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الأوكرانية، وإن "موقف الولايات المتحدة حيال هذا الأمر واضح منذ سنوات".وأضافت "سندعم الأوكرانيين في استعادة أراضيهم بغض النظر عن الأدوات أو الأسلحة التي يستخدمونها. وقد صرحنا بذلك منذ بداية الحرب".يشار إلى أنه في آذار/ مارس 2014، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-يؤكد-عزمه-دعم-أوكرانيا-بالأسلحة-إذا-شنت-عملية-عسكرية-في-القرم-1072517682.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية القرم الروسية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية القرم الروسية
عضو في الكونغرس تصف فكرة غزو أوكرانيا للقرم بمساعدة أمريكا بـ" الجنون التام"
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وصفت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تايلور غرين، فكرة أن أوكرانيا بحاجة لغزو شبه جزيرة القرم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بـ "الجنون التام".
وكتبت تايلور غرين عبر حسابها في "تويتر": "الجنون التام، الآن يقول دعاة الحرب في الولايات المتحدة إنه من أجل حماية أوكرانيا، يجب على كييف غزو شبه جزيرة القرم
واستعادتها من روسيا".
وأشارت تايلور غرين إلى أن "كل هذا من خلال القيادة والتمويل والدعم والمعدات العسكرية الأمريكية، وبالطبع الأسلحة".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت عزمها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم.
وقالت مساعدة الناطق باسم الوزارة، صابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إن "شبه جزيرة القرم
جزء من الأراضي الأوكرانية، وإن "موقف الولايات المتحدة حيال هذا الأمر واضح منذ سنوات".
وأضافت "سندعم الأوكرانيين في استعادة أراضيهم بغض النظر عن الأدوات أو الأسلحة التي يستخدمونها. وقد صرحنا بذلك منذ بداية الحرب".
يشار إلى أنه في آذار/ مارس 2014، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.