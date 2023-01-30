https://sputnikarabic.ae/20230130/غرق-10-أطفال-في-باكستان-جراء-انقلاب-قارب-1072854121.html
غرق 10 أطفال في باكستان جراء انقلاب قارب
غرق 10 أطفال في باكستان جراء انقلاب قارب
لقي 10 أطفال حتفهم، اليوم الأحد، عندما انقلب قاربهم في بحيرة سد تندا الباكستانية في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T00:10+0000
2023-01-30T00:10+0000
2023-01-30T00:10+0000
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وقال المتحدث باسم خدمات الإنقاذ، بلال فايزي، إنه تم انتشال ست جثث حتى الآن، بينما تم إنقاذ 17 طفلا ومعلما.وذكر مسؤولو الإنقاذ كذلك أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما وكانوا جميعا طلابا في مدرسة دينية وذهبوا في رحلة ليوم واحد إلى السد".وأشار فايزي إلى أن سبع سيارات إسعاف وأربعة قوارب وسيارتي إنقاذ وأكثر من 40 فردا من خدمة الإنقاذ يشاركون في عملية البحث الجارية.وأعرب رئيس الوزراء المؤقت لإقليم خيبر بختونخوا، عزام خان، في بيان صدر يوم الأحد عن حزنه العميق جراء الحادث.ووجه إدارة المنطقة ومنظمات الإنقاذ لبدء عملية إنقاذ على أساس طارئ، وقال "يجب استخدام جميع الموارد المتاحة من أجل الإنقاذ الآمن للأشخاص الذين غرقوا في الحادث".كما أصدر خان تعليمات إلى مفوض ونائب مفوض كوهات بالإشراف شخصيا على عمليات الإنقاذ.وحوادث الغرق الجماعي شائعة في باكستان عندما تفقد السفن القديمة والمحملة فوق طاقتها ثباتها وتهوي بالركاب في الماء.وفي يوليو/تموز، غرقت 19 امرأة عندما انقلب قارب مكتظ عليه حفل زفاف في نهر السند في رحيم يار خان.
https://sputnikarabic.ae/20230129/قوات-الأمن-تضبط-شبكة-انتحاريين-في-باكستان-1072827299.html
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أخبار باكستان, باكستان, العالم, غرق مركب
أخبار باكستان, باكستان, العالم, غرق مركب
غرق 10 أطفال في باكستان جراء انقلاب قارب
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لقي 10 أطفال حتفهم، اليوم الأحد، عندما انقلب قاربهم في بحيرة سد تندا الباكستانية في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.
وقال المتحدث باسم خدمات الإنقاذ، بلال فايزي، إنه تم انتشال ست جثث حتى الآن
، بينما تم إنقاذ 17 طفلا ومعلما.
وأضاف، أن "أربعة أطفال في حالة حرجة. لقد تم نقلهم إلى مستشفى مقر المقاطعة كوهات".
وذكر مسؤولو الإنقاذ كذلك أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما وكانوا جميعا طلابا في مدرسة دينية وذهبوا في رحلة ليوم واحد إلى السد".
وأشار فايزي إلى أن سبع سيارات إسعاف وأربعة قوارب وسيارتي إنقاذ
وأكثر من 40 فردا من خدمة الإنقاذ يشاركون في عملية البحث الجارية.
وأعرب رئيس الوزراء المؤقت لإقليم خيبر بختونخوا، عزام خان، في بيان صدر يوم الأحد عن حزنه العميق جراء الحادث.
ووجه إدارة المنطقة ومنظمات الإنقاذ لبدء عملية إنقاذ على أساس طارئ، وقال "يجب استخدام جميع الموارد المتاحة من أجل الإنقاذ الآمن للأشخاص الذين غرقوا في الحادث".
كما أصدر خان تعليمات إلى مفوض ونائب مفوض كوهات بالإشراف شخصيا على عمليات الإنقاذ.
وحوادث الغرق الجماعي شائعة في باكستان عندما تفقد السفن القديمة والمحملة فوق طاقتها ثباتها وتهوي بالركاب في الماء.
وفي يوليو/تموز، غرقت 19 امرأة عندما انقلب قارب مكتظ عليه حفل زفاف في نهر السند في رحيم يار خان.