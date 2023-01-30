عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/غرينفيلد-الصومال-يحرز-تقدما-في-محاربة-حركة-الشباب-الإرهابية-1072887938.html
غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية
غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية
قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الإثنين، إن الصومال أحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)،... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:46+0000
2023-01-30T16:46+0000
الصومال
منظمة الأمم المتحدة
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_0:0:2871:1615_1920x0_80_0_0_6077509995cbef022598d7324dff382f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: "الحكومة الصومالية تحرز تقدما ضد حركة "الشباب"، ونحن نعمل معهم جنبا إلى جنب لدعم استراتيجيتهم".وأشارت ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن أمريكا تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.وتابعت: "هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم".وحركة "الشباب" هي منظمة إسلامية متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230117/مقتل-20-جنديا-في-هجوم-لحركة-الشباب-المتشددة-وسط-الصومال-1072376550.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b15dfbbf71880f361d90c041a18f2cdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي
الصومال, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي

غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية

16:46 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / JOHN LAMPARSKIليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
ليندا توماس غرينفيلد
© AFP 2023 / JOHN LAMPARSKI
تابعنا عبرTelegram
قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الإثنين، إن الصومال أحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، وأن جهود الحكومة الصومالية ضد الجماعة الإرهابية ستستمر في تدميرها.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: "الحكومة الصومالية تحرز تقدما ضد حركة "الشباب"، ونحن نعمل معهم جنبا إلى جنب لدعم استراتيجيتهم".
وأشارت ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن أمريكا تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
مقتل 20 جنديا في هجوم لحركة "الشباب" المتشددة وسط الصومال
17 يناير, 10:02 GMT
وتابعت: "هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم".
وحركة "الشباب" هي منظمة إسلامية متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).
وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала