https://sputnikarabic.ae/20230130/غرينفيلد-الصومال-يحرز-تقدما-في-محاربة-حركة-الشباب-الإرهابية-1072887938.html
غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية
غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية
قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الإثنين، إن الصومال أحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)،... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:46+0000
2023-01-30T16:46+0000
2023-01-30T16:46+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: "الحكومة الصومالية تحرز تقدما ضد حركة "الشباب"، ونحن نعمل معهم جنبا إلى جنب لدعم استراتيجيتهم".وأشارت ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن أمريكا تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.وتابعت: "هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم".وحركة "الشباب" هي منظمة إسلامية متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230117/مقتل-20-جنديا-في-هجوم-لحركة-الشباب-المتشددة-وسط-الصومال-1072376550.html
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الصومال, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي
الصومال, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي
غرينفيلد: الصومال يحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية
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قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الإثنين، إن الصومال أحرز تقدما في محاربة حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، وأن جهود الحكومة الصومالية ضد الجماعة الإرهابية ستستمر في تدميرها.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: "الحكومة الصومالية تحرز تقدما ضد حركة "الشباب"، ونحن نعمل معهم جنبا إلى جنب لدعم استراتيجيتهم".
وأشارت ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن أمريكا تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.
وتابعت: "هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم".
وحركة "الشباب"
هي منظمة إسلامية متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).
وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.