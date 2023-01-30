https://sputnikarabic.ae/20230130/فيليبس-تعتزم-تسريح-6-آلاف-موظف-في-مختلف-أنحاء-العالم-بحلول-2025-1072876761.html

"فيليبس" تعتزم تسريح 6 آلاف موظف في مختلف أنحاء العالم بحلول 2025

"فيليبس" تعتزم تسريح 6 آلاف موظف في مختلف أنحاء العالم بحلول 2025

أعلنت شركة "فيليبس" الهولندية عملاق الصناعات للتكنولوجية، اليوم الاثنين، أنها ستخفض عدد موظفيها بمقدار 6000 موظف في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T12:03+0000

2023-01-30T12:03+0000

2023-01-30T12:03+0000

مجتمع

اقتصاد

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سبوتنيك. وأضافت الشركة في بيان لها أن تخفيض الـ6 آلاف موظف يأتي بالإضافة إلى تخفيض آخر بمقدار 4 آلاف موظف كانت قد أعلنت عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ويتم تنفيذه كما هو مخطط له حاليا.ومن المنتظر أن تخفض"فيليبس" قوتها العاملة بمقدار 6 آلاف وظيفة إضافية على مستوى العالم بحلول عام 2025، حيث سيتم تسريح 3 منها في عام 2023، بما يتماشى مع اللوائح والعمليات المحلية ذات الصلة.وبررت الشركة قرار تخفيض العمالة بحاجتها إلى إعادة الهيكلة في ظل استراتيجية جديدة عالية الأداء في عام 2022، حيث واجهت الشركة خسائر فادحة بسبب سحب أجهزة التنفس من السوق، إلى جانب أسباب أخرى.وكانت الشركة قد قالت إن تعزيز سلامة المرضى وجودة منتجاتها هي الأولوية القصوى لها، وفي هذا الإطار يتم استكمال برنامج استدعاء واختبار أجهزة التنفس في عام 2023، بالإضافة إلى استمرار التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية.يذكر انه وفق بيانات صادرة، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، فإن شركة "فيليبس" توظف نحو 77000 شخص على مستوى العالم.وأعلنت شركة "فيليبس"، في أغسطس/ آب الماضي، تنحي رئيسها التنفيذي فرانس فان هوتين، عن منصبه، وذلك تزامنًا مع تعامل الشركة مع سحب كميات ضخمة من أجهزة تنفس تحمل عيوبا قاتلة.وتنحى فان هوتين عن منصبه بعد 12 عاما من الخدمة، وحل مكانه، روي جيكوبس، الذي يشرف حاليا على عمليات سحب "فيليبس" لمعدات النوم التنفسي بملايين اليوروهات، التي تعرّض المستخدمين لخطر استنشاق رغوة سامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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