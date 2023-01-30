قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل
© AFP 2023 / Mahmud Hams صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022.
© AFP 2023 / Mahmud Hams
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير/ كانون الثاني 2024.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة "هيا" يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:
إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة "هيا".
ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.
وجود تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر.
الحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.
تعلن #وزارة_الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة #هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة #قطر اعتبارا من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7vTontriZ9— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) January 30, 2023
وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة "هيا" لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:
استخدام خدمة "هيا معي" للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.
الدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.
استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.
لا تتطلب دفع رسوم "مجانية".
يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة "هيا" بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم "فيفا قطر 2022".
يذكر أن وزارة الداخلية القطرية كانت قد قررت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات".