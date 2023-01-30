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قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل
قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير/... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:47+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة "هيا" يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة "هيا" لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة "هيا" بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم "فيفا قطر 2022".يذكر أن وزارة الداخلية القطرية كانت قد قررت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات".
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل

09:47 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022.
صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير/ كانون الثاني 2024.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة "هيا" يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:
إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة "هيا".
ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.
وجود تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر.
الحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.
وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة "هيا" لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:
استخدام خدمة "هيا معي" للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.
الدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.
استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.
لا تتطلب دفع رسوم "مجانية".
يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة "هيا" بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم "فيفا قطر 2022".
يذكر أن وزارة الداخلية القطرية كانت قد قررت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات".
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