https://sputnikarabic.ae/20230130/قطر-تعلن-شروط-تمديد-صلاحية-بطاقة-هيا-لدخول-البلاد-حتى-العام-المقبل-1072870232.html

قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل

قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لدخول البلاد حتى العام المقبل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير/... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T09:47+0000

2023-01-30T09:47+0000

2023-01-30T09:47+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة "هيا" يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة "هيا" لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة "هيا" بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم "فيفا قطر 2022".يذكر أن وزارة الداخلية القطرية كانت قد قررت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات".

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