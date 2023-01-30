https://sputnikarabic.ae/20230130/كييف-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-ضواحي-أرتيوموفسك-1072855401.html
كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك
كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك
كشف كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة شاسوف يار الواقعة في ضواحي مدينة أرتيوموفسك. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T05:29+0000
2023-01-30T05:29+0000
2023-01-30T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في بلدة شاسوف يار لوحظت تعزيزات للمواقع الأوكرانية وتعمل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة".وأضاف قائلا: "تقوم القوات الأوكرانية بتوزيع نقاط إطلاق النار وتنصب أيضًا حقول ألغام".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك
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كشف كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة شاسوف يار الواقعة في ضواحي مدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في بلدة شاسوف يار لوحظت تعزيزات للمواقع الأوكرانية وتعمل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة".
وأضاف قائلا: "تقوم القوات الأوكرانية بتوزيع نقاط إطلاق النار وتنصب أيضًا حقول ألغام".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.