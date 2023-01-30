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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/كييف-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-ضواحي-أرتيوموفسك-1072855401.html
كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك
كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك
كشف كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة شاسوف يار الواقعة في ضواحي مدينة أرتيوموفسك. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T05:29+0000
2023-01-30T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في بلدة شاسوف يار لوحظت تعزيزات للمواقع الأوكرانية وتعمل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة".وأضاف قائلا: "تقوم القوات الأوكرانية بتوزيع نقاط إطلاق النار وتنصب أيضًا حقول ألغام".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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روسيا

كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك

05:29 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة شاسوف يار الواقعة في ضواحي مدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في بلدة شاسوف يار لوحظت تعزيزات للمواقع الأوكرانية وتعمل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة".
وأضاف قائلا: "تقوم القوات الأوكرانية بتوزيع نقاط إطلاق النار وتنصب أيضًا حقول ألغام".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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